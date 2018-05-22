7 шагов в будущее

Сотни тысяч шагов армянского народа, сделанных весной 2018 года по улицам Еревана и других городов, позволившие изменить политическое устройство страны, обязательно войдут в историю. Американский экономист Дарон Аджемоглу называет такие моменты «точками перелома», открывающими дорогу к новой системе инклюзивных (эффективных) институтов. Теперь дело за новой властью. Ее главная задача - резкий рост экономики, добиться которого можно только путем кардинальных реформ.

В 2001-2007 годах экономика Армении удвоилась. Нынешние темпы роста обещают удвоение лишь к 2037 году. Чтобы вернуться к высоким темпам роста в ближайшее десятилетие, нужно привлекать примерно $4 млрд инвестиций в год. Даже если все армяне из списка Forbes инвестируют все свои деньги в Армению, этой суммы хватит всего на несколько лет. Поэтому на первый план должны выйти институциональные преобразования, позволяющие улучшить инвестиционный климат. Среди них - реформа судебной системы и госаппарата, преобразования в армии и выработка стратегических решений в экономической сфере.

1. Реформировать суд

По оценке Heritage Foundation, Армения находится на 42 месте в мире по уровню экономических свобод. Это был бы неплохой результат для развивающейся экономики, если бы не низкие значения в этом рейтинге индексов гарантированности прав собственности и отсутствия коррупции. Именно два этих показателя создают базовые условия для роста экономики. Если права собственности не гарантированы, то отсутствуют стимулы к долгосрочным инвестициям, а коррупция создает дополнительные издержки для создания и ведения бизнеса.

Новому правительству следует начать с реформ судебной и правоохранительной систем. Соцопросы показывают, что сегодня судам в Армении доверяют около 20% населения страны. Улучшить ситуацию позволит перевод коммерческих споров в судебный орган, руководствующийся принципами британского права. Такой опыт применяли в Сингапуре, Гонконге и некоторых арабских государствах.

Недавний и близкий Армении пример - Казахстан. В Астане создали именно такой суд. Его деятельность выстраивают независимые английские юристы. Вполне вероятно, что уже в ближайшее время армянские бизнесмены будут решать споры не в Ереване, а в Астане. Армении следует не просто скопировать структуру этого суда, но и расширить перечень дел, которые будут в нем рассматривать, чтобы успешнее конкурировать с зарубежными аналогами. Помимо этого, необходимо преобразовать правоохранительную сферу. Опыт Грузии доказал, что при достаточной политической воле победить коррупцию, например, в дорожной полиции, можно быстро и эффективно.

2. Внедрить IT-образование в армию

Учитывая сложную геополитическую обстановку, должны произойти перемены в армии, чтобы поддержать ее обороноспособность и повысить эффективность. Более того, вполне возможно превратить армию в современный социальный лифт и увеличить ее престиж. Книга Дэна Сенсора Startup Nation описывает опыт израильской армии, в которой молодые люди учатся не только защищать страну, но и программировать, работать в команде, мыслить системно. В результате многие после службы получают работу в ведущих технологических компаниях. Опыт израильской армии можно перенести и в вооруженные силы Армении. Внедрение IT-образования в армии подтолкнет технологический сектор, в котором, несмотря на его быстрый рост, пока заняты лишь 15 000 специалистов.

3. Сократить госаппарат

Особое внимание в процессе реформирования нужно уделить государственному сектору. Необходимо сокращать бюрократический аппарат, повышать эффективность управления, удалять дублирующие функции исполнительных органов государственной власти. Предыдущее правительство уже запустило такие преобразования. Эту работу нужно продолжать.

Также необходимо использовать существующий кадровый потенциал. Сделать это будет легче, если привлекать высококвалифицированные кадры, в том числе и внутри государственных структур. Например, в экономическом блоке предыдущего правительства были собраны одни из лучших специалистов в стране. В то же время стоит внедрять эффективные практики из бизнеса - например, установить KPI и гибкую систему надбавок за успешную реализацию проектов.

4. Улучшить позиции в Doing Business

Необходимо послать четкий сигнал инвесторам о позитивных изменениях, которые будут происходить в Армении. Для этого можно разработать подробный план по улучшению позиции Армении в рейтинге Doing Business, в котором сейчас она находится на 47 месте. Несмотря на механицизм такого подхода, он может стать наиболее понятной и прозрачной презентацией успехов экономических реформ для мирового сообщества. Этот тезис вновь подтверждает опыт Грузии, которая многие годы находится в первой десятке рейтинга.

Чтобы поэтапно улучшать показатели, нужно приглашать ведущих мировых специалистов по рейтингу и создать надправительственный экспертный совет по развитию бизнес-среды. KPI министра экономики страны должен быть связан с конкретными результатами продвижения.

5. Обеспечить бюджетную стабильность

Дефицит государственного бюджета не должен становиться инструментом для выполнения политических лозунгов. Сейчас Армения тратит на оборону 15% бюджета, а на социальную сферу и здравоохранение - еще около 40%. Повышение социальных расходов сегодня просто не соответствует возможностям страны. Это же касается и повышения минимальной заработной платы, которая составляет 55 000 драмов в месяц. При нынешнем уровне развития экономики это увеличение приведет лишь к повышению безработицы и уходу бизнеса в тень. Единственной надежной долгосрочной базой для роста доходов населения должен стать экономический рост.

6. Поставить цели

Армянское общество должно сформировать амбициозные, но достижимые долгосрочные цели - например, на следующие 20 лет. Они должны стать дорожной картой не только правительства, но всех, кому небезразлична Армения.

Соответственно, к составлению такого стратегического плана (Vision Armenia 2040) необходимо привлечь все гражданское общество Армении, диаспору, чиновников и мировых экспертов. Главным критерием при выборе долгосрочных приоритетов должен стать их вклад в достижение экономической свободы и возможностей для самореализации в Армении

7. Проиграть и поэтому выиграть

Поначалу реформы нередко ухудшают положение граждан. Это происходило в странах бывшего СССР и Латинской Америке. Судьба реформаторов в краткосрочной перспективе часто неблагоприятна. При этом опыт реформ на постсоветском пространстве показывает: чем более конкурентна политическая система, тем ниже вероятность отката реформ даже после смены власти. Поэтому новое руководство страны должно обеспечить независимые демократические выборы. Формирование открытых и эффективных институтов важнее политической целесообразности. Можно даже сказать, что нынешняя власть должна создать все условия, чтобы проиграть следующие выборы - и это, вероятнее всего, самый сложный шаг, который предстоит сделать.





Самвел Лазарян - экономист, руководитель Центра Макроэкономических Исследований Научно-исследовательного института (НИФИ) министерства финансов Российской Федерации.

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