За фасадом роста экономической активности Армении: итоги 2025 года

Недавно подвели экономические результаты 2025 года. Согласно им, показатель экономической активности вырос на 9.2%. В обычное время это можно было бы считать выдающимся показателем и даже достижением для страны, но 2025 год не самый стандартный в этом отношении. С одной стороны, показатель экономической активности растет уже 58 месяцев подряд, с другой стороны, мы хорошо знаем причину этого роста, и она не внутри Армении, а вне ее.



Динамика показателя экономической активности, 2011-2025*







* Зеленым/красным темпы прироста ПЭА к предыдущему году, в %, фиолетовым – усредненные годовые темпы прироста



Первое, что стоит учитывать, это то, что показатель экономической активности – это не то же самое, что ВВП, он отражает динамику объема выпуска экономики, и в последние годы разрыв между ВВП и ПЭА растет: ПЭА постоянно растет быстрее, чем ВВП. Эта тенденция началась со второго квартала 2022 года и с тех пор не прекращается. Таким образом, рост ВВП в 2025 году вряд ли превысит 7.2-7.6%. Что уже выглядит не так хорошо, как 9.2%.



Второе обстоятельство – это то, что рост экономики в 2022-25 гг. во многом был вызван последствиями российско-украинской войны. И если в геополитическом отношении эти последствия были катастрофическими: одним из них стала полная потеря Арцаха, то в экономическом – Армения очень выиграла. Не очень часто не зависящие от Армении внешние события обращаются ей на пользу, пусть даже в экономике, но это как раз тот случай. Фиолетовым пунктиром отмечена примерная тенденция роста на 2022-25 гг. если бы этого фактора не было.



При этом, темпы роста экономики в 2025 году были настолько искажены влиянием реэкспорта, что зачастую показывали свою противоположность. В начале года мы видим медленный рост, что вызвано высокой базой начала 2024 года, когда массовый реэкспорт ювелирной сферы разогнал статистику экономики Армении, а в конце года – напротив, мы видим резкое ускорение – и оно опять же вызвано реэкспортом ювелирной сферы, которая, судя по статистике промышленности и внешней торговли, возобновилась где-то с середины октября. Это добавило примерно 1.5% роста ВВП, а без этого фактора, рост ВВП остался бы в рамках 5.5-6% как и в предыдущем году. В первые 9 месяцев 2025 года, темпы роста и находились в этом интервале.



Сельское хозяйство впервые за много лет показало уверенный рост на 5.6%, торговля выросла на 3%, услуги на 10.5%, строительство на 20.2%, а промышленность – на 4.7%. Промышленность также искажена влиянием реэкспорта, очистить ее от этого влияния на сегодня трудно, одно лишь можно сказать – без реэкспорта – роста в этом году не было бы. А рост сельского хозяйства возобновился не из-за случайностей вроде хорошего климата, а по причине роста государственных вложений в эту сферу – бюджетные расходы на сельское хозяйство в 2019-20 гг. на фоне закрытия Министерства сельского хозяйства были слабыми, а с 2021 года, во многом по причине необходимости привлечь сельчан на свою сторону, власти стали вновь развивать эту сферу и наконец, результат заметен. При этом, доля сельского хозяйства и орошения в расходной части бюджета составляет менее 2% и сокращается.



Но не только расходы на сельское хозяйство выросли – в целом бюджетная политика стала слишком свободной – как с точки зрения политических целей, так и с программной и социальной точки зрения. В 2025 году дефицит государственного бюджета был запланирован на уровне 604 млрд драмов, но в итоге сократился до 419 млрд, что составит около 3.7% ВВП. Это существенно выше 3%-ного норматива, законодательно закрепленного в Евросоюзе и распространяемого в качестве рекомендации со стороны МВФ.



Обычно в периоды экономического роста государство преимущественно отдает накопленные долги, а в периоды спада –делает заимствования, чтобы сгладить экономические циклы, но в период быстрого экономического роста делать серьезные заимствования опасно с точки зрения будущего страны. И тогда возникает вопрос – а в какой мере рост ВВП вызван этим долгом? И что было бы, если бы долговые средства не поступили бы в экономику, а рефинансирование происходило бы только в рамках бюджета? Конечно, напрямую сказать, что из остающихся (при вычитании нового реэкспорта в конце года) почти 6% роста ВВП все 3.7% вызваны долгом нельзя, но в значительной мере это именно так. Как минимум можно сказать, что на 1000 долларов бюджетного дефицита ВВП в течение года вырос на 1620 долларов.



При исключении завышения роста при использовании ПЭА, нового реэкспорта и бюджетного дефицита, картина получается совсем не такая приглядная – рост ВВП составил бы около 3%. Таким образом, экономика перегрета за счет реэкспорта и долговых средств, а также льготных ипотечных кредитов за счет возврата подоходного налога, а не органического роста внутренних производительных сил. Поэтому коррекция экономической политики необходима для балансировки экономики и повышения ее устойчивости к кризисам.



На сегодня уже накоплен определенный потенциал экономического кризиса, но он все еще существенно ниже, чем в 2008 году. Поэтому, есть все шансы пройти очередной мировой кризис с меньшими потерями, что будет возможно лишь при росте бюджетной дисциплины и аккуратной коррекции курса драма.



Грант Микаэлян - политолог и экономист.



Высказанные в колонке мысли принадлежат автору и могут не совпадать с точкой зрения Медиамакс.