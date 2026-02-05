Невероятное признание Мариэтты Вазгеновны - Mediamax.am

05 Февраль 2026
Невероятное признание Мариэтты Вазгеновны
Ара Тадевосян
Директор Медиамакс
На этой неделе в Ереване простились с бывшим директором школы имени Пушкина Мариэттой Вазгеновной Матхашян. Она стала директором в 1992 году, когда мы заканчивали школу – мы больше общались, когда она была завучем.

Я уже рассказывал о школьной газете «Диалог», которую мы издавали дважды в месяц тиражом 100 экземпляров. Газета состояла из четырех страниц формата А4 и стоила 1 рубль.

В октябре 1990 года нескольких учеников нашего историко-литературного класса и нашего учителя Марка Григоряна пригласили на телевидение: мы сидели в большой студии и рассказывали о себе. 

Через пару дней после эфира Марк Владимирович сказал, что Мариэтта Вазгеновна передала ему текст и попросила опубликовать в «Диалоге» без упоминания имени автора.



Не помню, почему она так решила и почему мы согласились на анонимную публикацию на первой полосе. Естественно, все сразу узнали, что автором была Мариэтта Вазгеновна.

Вот этот текст:

На вопрос тележурналиста :"На что вы надеетесь?" - Григорян М.В., посмотрев на ребят, сказал: "Вот на них и надеюсь".    

Надеемся на вас    

ВЫ 

Вы были полны внутреннего мужественного напряжения и трепета. Говорили о Человеке, о том, как сложен его мир, как сложно вам в мире.

Говорили о двойственности человеческой души, о её хрупкости. Говорили о Любви, Надежде, Красоте, которая должна спасти мир. На экране было само ВОСХОЖДЕНИЕ.

На экране рождался ПРИНЦИП - духовное беспокойство, томление Духа, неприятие внутренней безмятежности, сытости, убивающей Душу.

МЫ 

Мы - ваши учителя, живущие в мире, где все отношения запутаны до мелочей, а жизнь порою - холодный ужас.

Мы - ваши учителя, пребывающие в состоянии изнуряющей душу неловкости за всё, за всё...

Мы - ваши учителя, переживающие страшный кризис.

Но пребывающий во мраке выносит эту муку, ибо верит в свет. Надеемся на вас...

Эти строки могут показаться пафосными. Но точно не эти две:

Мы - ваши учителя, пребывающие в состоянии изнуряющей душу неловкости за всё, за всё...

Мы - ваши учителя, переживающие страшный кризис.

Образцовая завуч образцовой школы должна была быть очень смелой женщиной, чтобы сделать такое публичное признание в 1990 году.

Ара Тадевосян – директор Медиамакс.

