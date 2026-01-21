«Арарат-73» стал жертвой «гибридного» психоза

20 января бывший председатель Общественного совета Стёпа Сафарян опубликовал для своей 55-тысячной аудитории в Facebook пост «Получил важный сигнал тревоги от наших соотечественников, проживающих в России».



Пост о фильме «Арарат-73», премьера которого намечена на конец января. Я фильм не смотрел и, естественно, выразить мнения не могу. Видел лишь трейлер, который, честно говоря, не сильно впечатлил.



Но речь не о фильме, а о том, как «авангард сопротивления» «гибридным атакам»

подменяет факты предположениями (прикрывая их анонимными источниками), чтобы создать в обществе ощущение нарастающей угрозы.







Приведу несколько цитат из записи господина Сафаряна.



«В ближайшее время запланирована новая гибридная атака внутри Армении, которая на этот раз будет осуществлена... в виде кинопремьеры».



Ожидаемая «новая гибридная атака» преподносится как неизбежный факт, но автор не приводит никаких доказательств.



«Сначала в Российской Федерации — с 29 января, а затем в Армении — с 5 февраля запланирована премьера документальной кинокартины "Арарат-73"».



К сожалению, «достоверные источники» господина Сафаряна передали ему недостоверную информацию: фильм - художественный.



«Официальным руководителем фильма является Валерий Саарян, хотя наши источники утверждают, что идея исходит от властей России. Согласно нашим осведомлённым российским источникам, фильм финансировался из специального государственного фонда Российской Федерации, и это точно. Очевидно, что если бы не было востребованности этого фильма и его сценария со стороны Кремля, Россия никогда и ни за что не финансировала бы из госфонда создание фильма об Армении и её легендарных сыновьях».



Печально, конечно, что «источники», обладающие столь высоким уровнем осведомлённости, не уточнили: приказ «атаковать» Армению посредством фильма «Арарат-73» отдал президент Владимир Путин или премьер-министр Михаил Мишустин?



Далее: структуры под названием «Государственный фонд Российской Федерации» не существует. В России есть «Государственный внебюджетный фонд». Его средства формируются вне федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, а целью является обеспечение прав граждан на пенсионное обеспечение, социальное страхование, охрану здоровья и медицинскую помощь.



Предлагаю господину Сафаряну в следующий раз использовать более общие формулировки, чтобы не попадать в неловкое положение. Например: «из секретных фондов», «из чёрной кассы» и так далее.



«В качестве сюжета фильма выбран источник вдохновения для Армении и армянского народа — триумф футбольной команды "Арарат" в 1973 году и один из её легендарных творцов Никита Симонян. Сюжет выбран при чётком осознании ностальгии общества по этой великой победе и предполагаемого интереса. Однако весь сюжет, согласно хорошо осведомлённым источникам, нацелен на формирование "проармянского" имиджа России. Власти России и круги, утвердившие это финансирование, приняли во внимание позорно упавший за последние 5 лет авторитет России в Армении, её переход по опросам общественного мнения из группы дружественных стран в группу недружественных, и решили в этой ностальгической и незабываемой для армянского народа истории успеха выдумать тему проармянской настроенности России и представить её нашей общественности».



Открытым остаётся вопрос - смотрели ли фильм «хорошо осведомлённые источники» господина Сафаряна? Если у них была такая возможность, то почему они не показали фильм и ему? В противном случае выглядит несколько комично, что господин Сафарян руководствуется крылатым выражением «Не читал, но осуждаю!».



«В частности, согласно источникам, хорошо знакомым со сценарием этого фильма, цель картины — показать, что руководство Советской Украины во главе с Щербицким прибегло тогда к коварным методам, чтобы нанести поражение сборной Армении, предпринимало шаги в кулуарах, однако Москва была на стороне Армении. Конечно, сценаристам было наплевать на логичный вопрос, вытекающий из подобного сюжета: если даже это и было так, почему руководство Советской Украины должно было бросить своё "Динамо" (Киев) и действовать в пользу армянского "Арарата"? Однако следующая цель, преследуемая фильмом, — используя множество эпизодов и футбольную тему, создать антиукраинские настроения».



Этот полёт мысли господина Сафаряна о «создании антиукраинских настроений» я комментировать не в состоянии.



«Но наиболее важный и косвенный посыл фильма таков: когда Армения была в союзном государстве с Россией, русский "брат" встал рядом с младшим "братом" и не позволил "коварным государствам и нациям" посредством заговоров отнять у него победу, или же Армения победила, находясь в едином союзном государстве с Россией».



И эту «мысль» невозможно комментировать.



«Я считаю, что мы, армянская общественность и гражданское общество, должны быть осторожны и внимательны, чтобы не допустить показа в Армении политического фильма, преследующего подобные политические цели, и потребовать от Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении до показа фильма убедиться, что он не содержит никакого политического подтекста и искажения исторических фактов, не направлен на создание настроений против какой-либо страны. В противном случае показ такого фильма в кинотеатрах Армении должен быть запрещён, и должны быть установлены наказания в отношении тех частных кинозалов, которые сознательно станут "трансляторами" подобной гибридной атаки. Широкое распространение этой обеспокоенности и информации приветствуется. Мы готовы обсудить со всеми заинтересованными лицами формы выражения нашего общегражданского отношения».



Господин Сафарян, призывающий к «осторожности», а на самом деле — к цензуре, фильм не смотрел, но фактически призывает свою 55-тысячную аудиторию бойкотировать его.



А может быть, именно это и есть проявление «гибридной войны»? Наверняка Стёпа Сафарян скажет (или уже сказал), что не имеет ничего против «Арарата-73». Но бывший председатель Общественного совета — намеренно или по «неосторожности» — вносит свой вклад в ту кампанию десакрализации, которая ведётся для поддержания шатких основ «Реальной Армении».



И чтобы не заканчивать на негативной ноте, предлагаю прочитать спецпроект «Восхождение Арарат-73», подготовленный нами много лет назад.



Ара Тадевосян – директор Медиамакс.