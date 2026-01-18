От угрозы «полного уничтожения» до «спасательного круга» TRIPP

14 января были опубликованы рамки реализации проекта TRIPP. Вот уже около 30 лет я пишу о внешней политике и международных отношениях и имею определенное представление о процессе подготовки двусторонних документов, их структуре и содержании. Этот примерно 10-страничный документ был странным как по форме, так и по содержанию и больше напоминал итоговое memo по итогам очередной встречи.



В документе черным по белому написано:



«Эти рамки не налагают и не имеют цели налагать какие-либо юридические обязательства или обязанности на Армению или США» (This framework does not impose, nor does it intend to impose, any legal commitments or obligations on Armenia or the United States).



Иными словами, это документ, не имеющий правовых последствий.



15 января появился пост министра иностранных дел Арарата Мирзояна, который распространили официальная страница МИД и чиновники разного калибра.







Вот этот пост:



«Прочитайте. Документ действительно хорош.



Хорош для Армении. Наша страна разблокируется и становится важным узлом крупных международных логистических путей. И это ни в коем случае не за счет суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции Республики Армения.



Хорош для другой стороны - США. Хорош для наших непосредственных соседей и вообще всех возможных бенефициаров. И это очень хорошо, потому что в противном случае он просто не работал бы.



P.S. Не завидую конспирологам и тем, кто день и ночь скорбит об уничтожении нашего общества».



Что значит «документ действительно хорош»? Не нужно быть психологом, чтобы понять: если человек, вот уже почти 5 лет занимающий пост министра иностранных дел, пишет такое, это означает одно – у него нет уверенности в собственной правоте. И целью поста является собрать комментарии сторонников и таким образом немного развеять внутренние сомнения.



Что значит «хорош для всех возможных бенефициаров»? Как может документ (независимо от того, есть ли у него правовые последствия, или нет) быть «хорош» для всех в мире, который превратился в джунгли? Неужели катастрофа 2020 года не научила нас, что строить политику на основе wishful thinking смертельно опасно?



Я не «конспиролог». Но я очень хорошо помню, как на третий день войны председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян заявил:



«Эта война завершится полным уничтожением армии Азербайджана или по крайней мере всего ее ударного потенциала. Для восстановления этой стране понадобится несколько десятков лет. И это не пропагандистский пост».



Внимательный читатель скажет, что я и раньше цитировал эти слова Арарата Мирзояна в разных статьях. Да, это так. Причина в том, что я не могу забыть и простить. Точнее, я готов простить эйфорические высказывания первых дней войны, но не готов прощать то, что Арарат Мирзоян не извинился за них.



Пока этого не произошло, я имею право спросить - а может быть, пропагандистским является пост от 15 января?



15 января Никол Пашинян сказал, что «договоренности должны быть закреплены в виде имеющих юридическую силу соглашений как можно быстрее». Выходит, что за 5 месяцев стороны смогли согласовать только намерения и предельно обтекаемые основные принципы. Сколько еще времени понадобится для переговоров по полноценному межгосударственному документу, проведения его через внутригосударственные процедуры и ратификацию законодателями? Много времени. И самая большая опасность заключается в том, что за это время интерес Трампа может угаснуть, а аппетит Алиева - разыграться.



Но стоит ли ожидать дальновидности от руководителя, который на 8-м году своего премьерства все еще испытывает такую потребность в самоутверждении, что пытается достичь этого, разместив на служебной машине госномер «1»?



Наш бывший коллега, который борется за титул «пропагандиста номер один», в последнее время позволяет себе называть тех, кто высказывает мнения, отличные от позиции власти, поджигателями войны или участниками «гибридных атак». Не исключено, что, прочитав эту колонку, он напишет, что я тоже «не хочу мира». Я очень хочу мира, но хорошо знаю, что дилетанты и люди с комплексами не могут обеспечить мир. В лучшем случае могут его выпрашивать. А попрошайкам обычно дают крохи.



Ара Тадевосян – директор Медиамакс.