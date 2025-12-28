Параллели с Молдовой опасны для Армении

В начале ноября в составе группы представителей армянских СМИ я побывала с ознакомительным визитом в Молдове. Целью визита было обозначено извлечение уроков из молдавского опыта: в сентябре 2025 года на парламентских выборах в Молдове проевропейская партия «Действие и солидарность» одержала победу над пророссийской оппозицией.



На встречах с представителями государственного и общественного секторов Молдовы в Кишинёве нам рассказывали, что победа проевропейских сил стала возможной благодаря эффективной борьбе в гибридной войне, которую Россия ведёт против Молдовы. В этом вопросе они получили большую поддержку из Брюсселя. На встречах отмечалось, что молдавский опыт может быть полезен для Армении на предстоящих парламентских выборах, если Россия с целью сохранения влияния в регионе попытается применить те же инструменты - от иностранных информационных манипуляций и вмешательства до экономических и политических средств влияния.



Параллели между ситуациями в Армении и Молдове в последнее время и так были не редкими, но получили новый импульс после заявления Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас, сделанного в середине декабря:



«В Армении в следующем году пройдут выборы, и мы посмотрим, что мы можем сделать, чтобы помочь им. Армяне обратились к нам с просьбой оказать такую же поддержку в борьбе против внешнего вмешательства, какую мы оказали Молдове».



Многие особенности политической ситуации в Армении остаются «незамеченными» на фоне отождествления ситуаций в двух странах и борьбы Запада против российского влияния. Если им не будет уделяться должного внимания, поддержка Брюсселя не поможет демократии Армении, а приведет к противоложному результату.



Страна-агрессор не одна



Представитель одного из государственных органов Молдовы часто говорил нам: «Я не знаю, как в Армении, об этом скажете вы, но в Молдове...» и представлял ситуацию, не избегая при этом параллелей с Армением. Последую его примеру - не знаю, как в Молдове, но армянские реалии предельно ясны.



Когда в Молдове говорят о борьбе с внешним вмешательством, имеют в виду одну единственную страну - Российскую Федерацию. Наш собеседник говорил, что Молдова находится в гибридной войне с Россией.



Первое различие именно здесь: на поле гибридной войны с суверенитетом Армении не один игрок, а агрессор номер один - это Азербайджан (при поддержке Турции).



Наш собеседник отмечал, что жители непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, а также автономной Гагаузии крайне уязвимы к российским информационным атакам, и кремлёвская пропаганда генерирует беспочвенную вражду к молдавскому правительству. Подчёркивая, что внутренние конфликты в Молдове являются исключительно следствием российской информационной войны, он задал нам вопрос: может быть, у вас тоже нет конфликта с Азербайджаном, и это только следствие российской пропаганды? Повторю здесь то, что ответила тогда ему: у Армении и Азербайджана есть конфликт, и даже если завтра мы окажемся в параллельной реальности, где не существует страны под названием Россия, Армения и Азербайджан всё равно будут иметь конфликт по очень простой причине — в основе выживания авторитарного режима Азербайджана лежит враждебность к Армении и армянам. Для лучшего понимания основ конфликта можно почитать о пантюркизме.



Если на Западе поверили, что между Арменией и Азербайджаном воцарился мир, то напомню:



- В 2020 году Азербайджан осуществил агрессию против непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, поправ международный консенсус о необходимости мирного урегулирования проблемы,



- В 2022 году Азербайджан атаковал суверенную территорию Армении и до сих пор удерживает около 250 кв. км ее территории,



- В декабре 2022 года Азербайджан начал блокаду мирное населения Нагорного Карабаха, что фактически было актом геноцида - Конвенция о геноциде, статья 2 (c; d),



- В сентябре 2023 года Азербайджан напал на Нагорный Карабах и осуществил полную этническую чистку армянского населения,



- В бакинских тюрьмах продолжают незаконно содержаться и подвергаться пыткам армянские военнопленные, политзаключённые.



Этот список можно продолжить. Наряду с этим президент Азербайджана Ильхам Алиев и ряд его высокопоставленных чиновников продолжают практически в ежедневном режиме запугивать армянский народ фальшивым нарративом «Западный Азербайджан», говорят о заселении Республики Армения азербайджанцами, выдвигают недопустимые предварительные условия для подписания мирного соглашения.



Разве здесь не видно конфликта? Всё это свидетельствует об одном - нормализация преступлений не может привести к миру.



Нападки на церковь - попытка установления диктатуры



В Молдове говорили и о церкви, рассказывая, что священнослужители ведут пророссийскую пропаганду. В Молдове действуют две православные церкви, и по словам наших собеседников, наибольшим влиянием из них обладает Молдавско-Кишинёвская митрополия Русской православной церкви, что объясняет связь священнослужителей с Россией. Снова приходим к крайне опасной параллели: премьер-министр Армении Никол Пашинян всячески старается представить Западу свои репрессии против Армянской Апостольской Церкви как борьбу против российского влияния, однако в случае внутренней аудитории это заведомо проигранная игра.



Для правильной оценки реалий достаточно вспомнить, что наступление властей Армении на церковь началось в мае 2025 года - после конференции, состоявшейся в Швейцарии по просьбе Первопрестольного Св. Эчмиадзина и посвященной вопросам сохранения христианского наследия Арцаха, что находится в прямом противоречии с политикой, проводимой Пашиняном.



Факт систематических репрессий против Церкви подтверждает и то, что дела в отношении четырёх архиепископов, находящихся сегодня в заключении, не связаны с иностранными угрозами. А обсуждение деталей этих дел становится бессмысленным, если вспомнить, что аресты сопровождались публичными постами премьер-министра, «приправленными» ненормативной лексикой, который стали руководством к действию для силовых структур.



В этом контексте мы можем найти иностранное влияние, но для этого следует смотреть не на Россию, а снова на соседний Азербайджан, откуда звучат многочисленные угрозы в адрес Армянской Апостольской Церкви - в основном из уст председателя Управления мусульман Кавказа Шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде. При рассмотрении «случайных» совпадений этих заявлений с заявлениями и действиями правящей партии Армении может создаться справедливое впечатление, что власти сами стали жертвой иностранных информационных манипуляций и вмешательства.



Ответная пропаганда vs. решение глубинных проблем



На встречах в Кишинёве нам рассказывали, что Россия детально изучает уязвимые точки общества, озабоченности граждан и, используя их, организует свою пропаганду так, чтобы настроить общественность против правительства. В случае Молдовы это в основном социальные проблемы, традиционные ценности и озабоченность втягиванием в войну. Один из наших собеседников сказал, что российским информационным атакам они противодействуют, продвигая собственные нарративы.



В последнее время проводятся различные экспертные исследования, представляющие содержание пропагандистских тезисов, направленных на армянскую аудиторию, особенно - в российских телеграм-каналах. Одно из основных направлений этого контента касается тюркизации Армении — так называемой «вилайетизации». При поспешной квалификации материалов с подобным содержанием как «русско-турецкой» пропаганды выпадает один важный вопрос: почему пропагандистские материалы, содержащие подобные послания, влияют на армянское общество? Может быть, причина в том, что армянское общество действительно чувствует эту угрозу и глубоко обеспокоено опасностями уступчивой политики правящей партии? Не оправданы ли эти опасения на фоне фактов турецко-азербайджанских экспансионистских намерений, христианских монастырей, превращённых в мечети или разрушенных в Турции, и армянских церквей Арцаха, которым теперь грозит та же участь?



Иностранные информационные потоки могут спекулировать на тревогах и беспокойствах, однако общественность была бы не так уязвима к ним при отсутствии глубинных и реальных озабоченностей. В первую очередь нужно бороться не с теми, кто ловит рыбу в мутной воде, а с теми, кто эту воду мутит.



Что на самом деле мешает свободным выборам в Армении



По словам наших собеседников в Молдове, российские попытки влиять на выборы состояли из различных схем раздачи предвыборных взяток, создания «фабрик троллей», информационные атак для влияния на общественное мнение, предотвращение которых при поддержке Брюсселя укрепило в Молдове основы демократии и европейских ценностей.



Если целью Запада в Армении также является проведение свободных выборов и укрепление демократии, хочу спросить: возможны ли демократические свободные выборы в стране, где оппонентов действующей власти запугивают незаконными обысками и арестами? Возможны ли демократические свободные выборы в стране, действующий премьер-министр которой говорит: «правительство – это я», наделяет себя правом вмешиваться во внутренние дела отделённой по Конституции от государства Церкви? Возможны ли свободные выборы в стране, где провластные СМИ «внезапно» публикуют материалы незаконных прослушек оппонентов?



Выбор граждан Армении уже ограничен как Азербайджаном, так и стремящейся к воспроизводству властью посредством пропагандистских посланий о том, что если граждане Армении не изберут правящую партию, обслуживающую повестку принятия новой Конституции и «мира», то случится война.



Демократические выборы в Армении действительно находятся под угрозой, но в первую очередь их нужно защитить от политической силы, провозглашающей себя демократической, но стремящейся к воспроизводству любой ценой.



Гаяне Енокян — журналист Медиамакс.