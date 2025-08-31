«Nikol, you are great!»: история о том, как «провинился» Байден

На этой неделе мы узнали не только о том, что Никол Пашинян отождествляет себя с кабинетом министров Армении. Заявив на брифинге: «правительство - это я!», премьер-министр перешёл к Джеймсу О’Брайену, приглашенному сотруднику Европейского совета по международным отношениям и помощнику госсекретаря по делам Европы и Евразии в администрации Джозефа Байдена, написавшему статью о «вашингтонских договорённостях».



Отставного дипломата не спасло даже то, что в статье он назвал Пашиняна «смелым и дальновидным лидером».



Лидер оказался смелым настолько, что заявил:



«Во-первых, г-н О'Брайен был уволен в результате прихода президента Трампа, и теперь ему предстоит объяснить, почему администрация Трампа смогла сделать то, чего не смогли они. Если г-н О'Брайен говорит об уязвимости Армении, я должен отметить, что Армения была наиболее уязвимой именно в период их правления. Хочу вспомнить события 2021, 2022 и 2023 годов. Мы никогда не были удовлетворены реакцией и работой, которую та администрация США проделала для поддержки мирной повестки в нашем регионе.



Не собираюсь комментировать его эмоциональные оценки. Пусть не пытается свалить на Армению вину за потерю работы. Сегодня Армения находится в наименее уязвимом положении за всю свою новейшую историю».



И чтобы ещё сильнее «наказать» О’Брайена, вскоре после брифинга Пашинян опубликовал фотографию, полученную от Трампа с подписью «Nikol, you are great» (Ильхам Алиев ранее публиковал похожие фотографии).



Мы не знаем, что говорил Никол Пашинян о претензиях армянской стороны на закрытых встречах с представителями администрации США и, в частности, с Джеймсом О’Брайеном, и говорил ли вообще. Поэтому будем руководствоваться доступными фактами.



Выступая в ноябре 2023 года на слушаниях в Комитете по иностранным делам Палаты представителей США по вопросу будущего Нагорного Карабаха, О’Брайен говорил, что Соединенные Штаты и Европейский союз хотят обеспечить сближение Армении с трансатлантическими союзниками и разрабатывают схему для обеспечения этого:



«Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что намерена провести встречу с нами и Арменией с целью сближения Армении с нашим сообществом. Я обсуждал это несколько дней назад с премьер-министром Армении, и мы выясняем, как это могло бы выглядеть».



Он отмечал, что союзники «на полпути к цели».



И действительно, примерно через полгода, 5 апреля 2024 года, в Брюсселе состоялась трёхсторонняя встреча Армения-ЕС-США, которую Пашинян и его команда пытались представить как эпохальное событие. Результаты встречи оказались, мягко говоря, скромными. Теперь выясняется, что в этом виновата администрация Байдена.



В июле 2024 года Джеймс О’Брайен говорил, что если Соединённые Штаты «смогут открыть торговый путь через территорию Азербайджана и Армении, страны Центральной Азии получат доступ к мировым рынкам и снизят зависимость от России и Китая».



Иными словами, именно О’Брайен «варил» то, что теперь называют «Международным коридором мира и процветания Трампа» (TRIPP) - нравится это Пашиняну или нет. Конечно, как минимум странно, что в своей статье О’Брайен намекает, что исключение России чревато проблемами, но оставим это американским аналитикам.



В конце концов, если Пашинян был столь недоволен администрацией Байдена, почему Армения и США подписали в начале января этого года в Вашингтоне устав комиссии по стратегическому партнерству правительства США и Армении - всего за неделю до прихода Трампа в Белый Дом? Логичнее и порядочнее было бы подписать его при новой администрации.



Я прекрасно помню, как 14 сентября 2023 года и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким заявила:



«Соединённые Штаты не потерпят никаких краткосрочных или долгосрочных действий, направленных на этническую чистку или другие зверства в отношении армянского населения Нагорного Карабаха».



Через четыре дня после этого выступления 120 000 армян подверглись этнической чистке. Официальные лица США выступили с заявлениями, Баку на них резко отреагировал, и к концу 2023 года американская критика утихла.



Могу предположить, что Пашинян тоже хорошо помнит это. Однако, считающий себя государственным деятелем не имеет права так отзываться об ушедшей администрации. Особенно о той, за переизбрание которой армянская сторона неприкрыто агитировала.



К сожалению, это не первый и не последний случай.



В начале января 2021 года Никол Пашинян написал статью «Истоки 44-дневной войны», в которой утверждал, что Россия предлагает «просто так» вернуть 7 районов Азербайджану и забыть о статусе Нагорного Карабаха.



В ответ российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов заявил:



«Под российскими предложениями, вероятно, подразумевается план поэтапного урегулирования, последняя редакция которого была передана сторонам в июне 2019 года сопредседателями Минской группы ОБСЕ. В основе этого плана, во многом совпадающего с Казанским документом, лежат базовые принципы, среди которых возвращение Азербайджану на первом этапе пяти районов, а на втором - двух, причем - подчеркну это особо - в увязке с определением статуса Нагорного Карабаха. Среди других отражающих интересы Еревана элементов первого этапа – признание за Нагорным Карабахом прав, обеспечивающих организацию полноценной жизнедеятельности его населения, участие представителей НК в заседаниях ОБСЕ, снятие блокады, открытие границ, принятие сторонами обязательств о неприменении силы и другое. Поэтому утверждать, что Россия предлагала вернуть семь районов «за просто так», забыть про статус и успокоиться – не соответствует действительности».



В 2021–2022 годах роль «главного посредника» между Арменией и Азербайджаном взял на себя председатель Европейского совета Шарль Мишель. Поскольку Никол Пашинян знает всё лучше всех и не любит делать «домашние задания», он, вероятно, не изучал судьбу предыдущих инициатив Шарля Мишеля. Вероятно, он не был в курсе, что именно Мишель стал причиной кризиса в отношениях между Евросоюзом и Грузией, когда последняя отклонила его назойливые предложения выступить посредником в диалоге с оппозицией. А Ильхам Алиев «домашние задания» выполняет, поэтому не стеснялся периодически ставить Мишеля «на место». В конце концов, Никол Пашинян разочаровался и в председателе Европейского совета, о чём я подробно писал в мае 2022 года в колонке «Пашинян подставляет Мишеля, а нас держит за идиотов».



Теперь пришла очередь Байдена. Следующей, возможно, станет председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Лайен.



Можно, конечно, винить Путина, Мишеля, Байдена и упиваться «близостью» с Трампом. Но не стоит забывать, что автор тщательно выписанных черным фломастером слов «Nikol, you are great!» уже через несколько дней после «эпохальной» встречи не смог правильно выговорить названия Армении и Азербайджана.



Ара Тадевосян - директор Медиамакс.



