Совершающий геноцид в Газе Нетаньяху «признал» Геноцид армян

Читаю восторженные breaking news: «Премьер-министр Израиля впервые признал Геноцид армян!».



Во-первых, все немного не так. Интервьюер спросил Биньямина Нетаньяху, почему Израиль не признаёт геноциды армян, греков и ассирийцев. Премьер-министр Израиля ответил:



«Думаю, мы признали. Думаю, Кнессет принял соответствующую резолюцию».



Он ошибается - такой резолюции не существует.



А когда интервьюер спросил, почему не признавали премьер-министры Израиля, Нетаньяху ответил: «Считайте, что только что я это сделал».



Нужно обладать очень богатым воображением, чтобы считать это «признанием» Геноцида армян. Впрочем, оказывается, у многих армян оно есть. Не угасает даже

спустя пять лет после войны 2020 года.



В течение последних десятилетий, после каждого обострения отношений с Турцией, тот или иной представитель израильского правительства намекал на возможность признания Геноцида армян. Но сегодня ирония в том, что совершающий геноцид в Газе Нетаньяху «признаёт» Геноцид армян. Мне такое «признание» не нужно - оно оскверняет память жертв.



В книге «Рубен Варданян: «Дон Кихот» и «драконы»» я напомнил слова, сказанные Рубеном Варданяном в 2016 году в Ереване после первой церемонии вручения премии «Аврора»:



«Мне всё равно, что скажет Барак Обама. Мне не нужно никому доказывать, что моих предков убили турки».



Ара Тадевосян - директор Медиамакс.