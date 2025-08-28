Совершающий геноцид в Газе Нетаньяху «признал» Геноцид армян - Mediamax.am

Совершающий геноцид в Газе Нетаньяху «признал» Геноцид армян
Ара Тадевосян
Директор Медиамакс
Совершающий геноцид в Газе Нетаньяху «признал» Геноцид армян


Читаю восторженные breaking news: «Премьер-министр Израиля впервые признал Геноцид армян!».

Во-первых, все немного не так. Интервьюер спросил Биньямина Нетаньяху, почему Израиль не признаёт геноциды армян, греков и ассирийцев. Премьер-министр Израиля ответил:

«Думаю, мы признали. Думаю, Кнессет принял соответствующую резолюцию».

Он ошибается - такой резолюции не существует.

А когда интервьюер спросил, почему не признавали премьер-министры Израиля, Нетаньяху ответил: «Считайте, что только что я это сделал».

Нужно обладать очень богатым воображением, чтобы считать это «признанием» Геноцида армян. Впрочем, оказывается, у многих армян оно есть. Не угасает даже 
спустя пять лет после войны 2020 года.

В течение последних десятилетий, после каждого обострения отношений с Турцией, тот или иной представитель израильского правительства намекал на возможность признания Геноцида армян. Но сегодня ирония в том, что совершающий геноцид в Газе Нетаньяху  «признаёт» Геноцид армян. Мне такое «признание» не нужно - оно оскверняет память жертв.

В книге «Рубен Варданян: «Дон Кихот» и «драконы»» я напомнил слова, сказанные Рубеном Варданяном в 2016 году в Ереване после первой церемонии вручения премии «Аврора»:

«Мне всё равно, что скажет Барак Обама. Мне не нужно никому доказывать, что моих предков убили турки».

Ара Тадевосян - директор Медиамакс.

