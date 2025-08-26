«Чистосердечное признание» Пашиняна на 35-летие Третьей Республики

В послании премьер-министра Никола Пашиняна по случаю 35-летней годовщины принятия Декларации независимости Армении сразу бросился в глаза этот фрагмент:



«Почему же до сентября 2020 года Республика Армения, наше правительство и я лично не пошли на уступки, которые были единственной теоретической возможностью избежать 44-дневной войны?»



Ответ Пашиняна поражает:



«Главная причина заключалась в том, что после таких уступок все угрозы и зависимости только бы возросли, усилились бы непропорционально, что неминуемо привело бы к утрате независимости и государственности Армении.



Мы избрали стратегию сохранения и превращения независимости Армении в действительность, и выражением этой стратегии стала идеология Реальной Армении, в рамках которой стало возможным мирное урегулирование между Арменией и Азербайджаном, стала возможной повестка реального диалога с Турцией и должны углубляться наши отношения с Грузией и Исламской Республикой Иран, а мы становимся для мира реальным и интересным партнером».



Соратники Никола Пашиняна всячески противятся, когда их лидера критикуют за то, что он намеренно или «по неосторожности» спровоцировал войну 2020 года. Отныне попытки сопротивления бессмысленны, поскольку 23 августа 2025 года Никол Пашинян признался, что отверг возможность мирного и компромиссного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, не оставив альтернативы войне.



Причем это не первое признание.



Выступая 13 апреля 2022 года в Национальном собрании Армении, Пашинян говорил, что его «следует обвинять не в сдаче территорий, а в их несдаче».



«Я виновен, поскольку в 2018-2019 годах не заявил громко, что все наши дальние и близкие друзья ожидают от нас, что мы в той или иной конфигурации передадим Азербайджану 7 районов и снизим планку, которую установили для статуса Арцаха[...]»



«[...]Я был обязан подробно представить всё это нашему народу. Моя истинная вина заключается в том, что я этого не сделал. Сдав территории, я, возможно, спас бы тысячи жизней, а не сделав этого, фактически стал автором решений, приведших к тысячам жертв».



В апреле 2022 года Пашинян также объяснял, почему «не поговорил с народом»:



«Чтобы поговорить об этом, сначала я должен был убедить самого себя в том, что это правильный путь, и признаюсь, не смог убедить себя».



Таким образом, если раньше Никол Пашинян приносил «извинения» и признавал свою вину, то сегодня, после заключения эфемерного «мира» с Трампом и Алиевым, он более не утруждает себя. Влияние призрака «мира» настолько сильно, что не позволяет Пашиняну замечать очевидные противоречия: если в свое время он «не убедил самого себя», то как утверждает сегодня, что отверг уступки, поскольку видел большие риски?



28 августа 2020 года в мемориальном комплексе Сардарапат состоялась церемония награждения участников июльских боев на армяно-азербайджанской границе. В своем выступлении Никол Пашинян говорил:



«Долгие годы формировалась и распространялась теория о том, что мирное урегулирование карабахского вопроса возможно только на основе односторонних уступок армянской стороны. Победные июльские бои уничтожили риторику, которая формировалась военно-политическим руководством Азербайджана на протяжении почти 10 лет, доказав, что военного решения карабахской проблемы не существует, и что Азербайджан неизбежно должен занять конструктивную позицию».



Если верить в искренность послания Никола Пашиняна от 23 августа 2025 года, то можно сделать лишь один вывод: за месяц до войны он не только не пытался вернуться к переговорам и компромиссам, но и подливал масла в огонь.



Ара Тадевосян – директор Медиамакс.