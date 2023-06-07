«Голод» и Хэскелл сквозь превратности судьбы и истории

3 июня в ереванском «Доме кино» писатель, сценарист Александр Архангельский и режиссер Татьяна Сорокина представляли свой фильм «Голод» о массовом голоде, охватившем в 1920-1922 годах Поволжье и другие регионы Советской России.



Большинство зрителей были русскими, армян в зале было несколько человек. После показа авторы отвечали на вопросы зрителей, и это общение продлилось примерно столько же, сколько и сам фильм: Татьяна Сорокина призналась, что так случается нечасто.



Мой товарищ пару раз тихо проворчал, что «они живо обсуждают здесь вопросы своей истории, вообще не вспоминая, что находятся в Армении». При этом его сложно заподозрить в русофобии - последние 25 лет он с большим удовольствием жил в Москве



Значительная часть фильма посвящена помощи, которую оказали голодающим в России министр финансов США Герберт Гувер посредством организации American Relief Organization (ARA) и легендарный полярник и гуманист Фритьоф Нансен.







Когда на экране появился руководитель миссии ARA в Советской России, полковник Уильям Хэскелл, его лицо показалось мне знакомым, но я сказал сам себе: «Наверное, с кем-то перепутал».



Примерно через час, когда общение зрителей и авторов фильма было в самом разгаре, я понял, что не перепутал - достал телефон и зашел на проект Медиамакс «Республика», посвященный Первой Республике (1918-1920). Так и есть – я «знаю» Хэскелла.



После Парижской мирной конференции 1919 года «Совет Пяти» принял решение отправить на Кавказ полковника Уильяма Хэскелла в качестве спецпредставителя Госдепартамента США. Одним из первых документов, который он получил на этом посту, было восторженное письмо армянского студенческого союза Константинополя. В августе, накануне визита в регион, американский полковник встретился с представителями армянской общины в Софии и сказал, что намерен заняться вопросом определения границ Армении, Грузии и Азербайджана, а затем – проблемой возвращения армян в Турецкую Армению.



21 августа 1919 года Хэскелла в Ереване встречали как дорогого гостя – центральные улицы города были устланы коврами и украшены цветами. На вокзале под звуки гимна Армении полковника встречали премьер-министр, глава парламента и депутаты. 23 августа, выступая в парламенте Армении, Хэскелл советовал парламентариям не обращать особого внимания на приграничные инциденты и территориальные потери, поскольку после уточнения границ Мирной конференцией потерянные территории будут возвращены Армении.



В конце августа 1919 года Хэскелл провел переговоры в Баку с премьер-министром Азербайджана, после чего выступил с планом урегулирования армяно-азербайджских противоречий.



11-й и 15-пункты плана касались возобновления железнодорожного сообщения по территории Нахиджевана. Этот участок должен был быть соединен с железнодорожной сетью Армении, а контроль над ним - осуществляться американцами.



План Хэскелла (претерпевший несколько модификаций) столкулся с неприятием государственных и политических кругов Армении, поскольку ставил по угрозу сохранность южных границ Армении и создавал реальую угрозу расчленения страны. В ноябре 1919 года премьер-министр Азербайджана Усуббеков утверждал, что «Хэскелл признает наши неотъемлемые права на Зангезур».



Авторы фильма продолжали общение со зрителями, я листал на телефоне эти главы проекта «Республика» и думал: прошло 100 лет, Армения как и тогда, балансирует на грани жизни и смерти, обсуждаются все те же вопросы границ и железной дороги через Нахиджеван, а представители новой волны русской эмиграции обсуждают в Ереване вопросы своей истории. И это вовсе не упрек, а искреннее удивление поворотами истории и превратностями судьбы.



Ара Тадевосян - директор Медиамакс.