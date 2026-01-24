Тихановская поблагодарила армянские власти за отказ выдавать белорусов - Mediamax.am

January 24, 2026
Тихановская поблагодарила армянские власти за отказ выдавать белорусов


Photo: reform.news


Ереван /Медиамакс/. Лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская встретилась с президентом Армении Ваагном Хачатуряном на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 января.

Как сообщает офис Тихановской, она «приветствовала урегулирование армяно-азербайджанского кризиса и курс армянского правительства на укрепление отношений с Европейским союзом».

 

Тихановская поблагодарила армянские власти за отказ выдавать преследуемых белорусов по запросу режима Лукашенко. Она выразила надежду, что сможет посетить Армению в этом году, поскольку запланированный осенью 2025 года ее визит в рамках форума Евронест не состоялся.

 

Светлана Тихановская также кратко пообщалась с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и министром иностранных дел Араратом Мирзояном.

 

«Благодарю Армению за принципиальную позицию и поддержку белорусов. Я рада, что  президент и правительство поддерживают связь с нашими демократическими силами и что мы можем решать практические вопросы. Благодаря этим контактам в прошлом году нам удалось спасти ряд белорусов от возможной экстрадиции, а в некоторых случаях решить вопросы, связанные с легализацией и документами. Для нас важно знать, что позиция Армении остается последовательной, и мы продолжим наше сотрудничество», - заявила Тихановская. 

