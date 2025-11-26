Բաղրամյան պողոտայի մի քանի հատվածում կարգելվի մեքենաների կանգառը - Mediamax.am

Նոյեմբեր 26, 2025
Բաղրամյան պողոտայի մի քանի հատվածում կարգելվի մեքենաների կանգառը


Լուսանկարը` wikimedia.org


Երեւան: Մեդիամաքս: Երեւանի քաղաքապետարանից հայտնում են, որ «մայրաքաղաքում տրանսպորտային հոսքերի անցանելիությունն ավելացնելու նպատակով ս.թ. նոյեմբերի 27-ից կկատարվի երթեւեկության կազմակերպման փոփոխություն»:

«Մասնավորապես՝ Բաղրամյան պողոտայում՝ Բաղրամյան պողոտա – Իսահակյան փողոց խաչմերուկից մինչեւ Բաղրամյան պողոտա հ.10 հասցեի (ՀՀ Սահմանադրական դատարան) հարակից ճանապարհահատված, երթեւեկելի գոտու աջ կողմում կարգելվի մեքենաների կանգառը:

 

Մեքենաների կանգառը կարգելվի նաեւ Բաղրամյան պողոտա – Ռաֆայել Լեմկինի փողոց խաչմերուկից մինչեւ Բաղրամյան պողոտա – Մոսկովյան փողոց խաչմերուկ:

 

Բաղրամյան պողոտա – Պռոշյան փողոց խաչմերուկից մինչեւ Բաղրամյան պողոտա – Լեռ Կամսարի փողոց խաչմերուկ, երթեւեկելի գոտու աջ կողմում կարգելվի մեքենաների կանգառը:

 

Պռոշյան փողոցում՝ Բաղրամյան պողոտա – Պռոշյան փողոց խաչմերուկից մինչեւ Պռոշյան - Այգեձորի փողոցների խաչմերուկ կարգելվի մեքենաների կանգառը», - հայտնում են Երեւանի քաղաքապետարանից:

