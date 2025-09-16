Սեպտեմբերի 21-ին զինվորական նվագախմբերի տոնական քայլերթ կանցկացվի

Երեւան: Մեդիամաքս: Սեպտեմբերի 21-ին՝ Անկախության օրվա առթիվ, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը Երեւանի Հանրապետության եւ Ազատության հրապարակներում կանցկացնի Զինված ուժերի զինվորական նվագախմբերի տոնական քայլերթ եւ պատվո պահակային վաշտի զինծառայողների ցուցադրական ելույթներ:
Երեւանի քաղաքապետարանից հայտնել են, որ միջոցառման ընթացքում Աբովյան փ. («Մոսկվա» կինոաթատրոնի շենքից), Ամիրյան փ. (Զաքյան-Ամիրյան խաչմերուկից), Նալբանդյան փ. (Սախարովի անվան հրապարակից), Տիգրան Մեծի պող. (Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄ համալսարանից) եւ Վ. Սարգսյան փ. (Ստ.Շահումյանի արձանի մոտից) դեպի Հանրապետության հրապարակ, ելքը՝ Աբովյան փ. – Հյուսիսային պողոտա – Ազատության հրապարակ ճանապարհահատվածները ժամանակավորապես փակ կլինեն:
ԿարծիքներՀարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում: