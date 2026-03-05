ԱՄՆ-ի գործողությունը Իրանի դեմ կարող է առնվազն 100 օր տեւել - Mediamax.am

ԱՄՆ-ի գործողությունը Իրանի դեմ կարող է առնվազն 100 օր տեւել


Երեւան: Մեդիամաքս: Միացյալ Նահանգները նախատեսում է Իրանի դեմ ռազմական գործողություններ իրականացնել առնվազն 100 օրվա ընթացքում։

Ինչպես հաղորդում է ՏԱՍՍ-ը, այդ մասին գրում է Politico թերթը՝ վկայակոչելով Պենտագոնի ներքին փաստաթուղթը։

 

Ինչպես նշում է թերթը, ԱՄՆ Զինված ուժերի Կենտրոնական հրամանատարության ներկայացուցիչները Պենտագոնի ղեկավարությանը խնդրել են «ուղարկել հավելյալ ռազմական հետախույզներ՝ Իրանի դեմ գործողություններն աջակցելու նպատակով առնվազն 100 օրվա, իսկ հավանաբար՝ մինչեւ սեպտեմբերն ընկած ժամանակահատվածում»։




