Մարտ 04, 2026
Թուրքիայի ԱԳ նախարարն ասել է, որ Իրանը «աներեւակայելի սխալ» է գործում


Լուսանկարը` REUTERS


Երեւան: Մեդիամաքս: Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հաքան Ֆիդանը Իրանի կողմից հարեւան երկրներին հասցված հարվածները «աներեւակայելի սխալ» է անվանել։

TRT Haber-ի եթերում Ֆիդանը նշել է, որ պատերազմի հետեւանքներն արդեն դուրս են գալիս Իրանի սահմաններից եւ ազդում են ողջ տարածաշրջանի վրա։

 

Նա հայտարարել է, որ Թեհրանն ի պատասխան գործածում է հարեւան երկրների էներգետիկ ենթակառուցվածքներին հարվածելու միջոցով ճնշում գործադրելու ռազմավարությանը։ Նա նման մոտեցումն «աներեւակայելի սխալ» է անվանել ՝ նշելով, որ Ծոցի պետությունների մեծ մասը մինչեւ վերջ փորձել է կանխել էսկալացիան։

 

«Չնայած դրան, Իրանը հարվածներ է հասցնում այն երկրներին, որոնք չեզոք դիրք էին բռնել»,- ընդգծել է թուրք նախարարը:




