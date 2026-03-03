Միացյալ Էմիրությունները հերքել են պնդումները ՀՕՊ միջոցների պակասի մասին - Mediamax.am

Միացյալ Էմիրությունները հերքել են պնդումները ՀՕՊ միջոցների պակասի մասին


Երեւան: Մեդիամաքս: Արաբական Միացյալ Էմիրությունների (ԱՄԷ) իշխանությունները հերքել են Bloomberg գործակալության հաղորդագրությունն այն մասին, որ երկիրը դաշնակիցներից միջին հեռահարության հակաօդային պաշտպանության համակարգերի օգնություն է հայցել:

Այս մասին ասվում է ԱՄԷ Արտաքին գործերի նախարարության մամուլի հաղորդագրության մեջ, որին հղում են կատարում ՏԱՍՍ-ը:

 

«Արտաքին գործերի նախարարությունը կտրականապես հերքում է Bloomberg-ի կողմից հրապարակված կեղծ եւ մոլորեցնող պնդումները», - նշվում է փաստաթղթում։

 

Նախարարությունն ընդգծել է, որ ԱՄԷ-ն ունի «բազմաշերտ հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, որոնք ունակ են արդյունավետ դիմակայել օդային սպառնալիքների ամբողջ սպեկտրին»:

 

Գերատեսչությունը հավելել է, որ երկիրը ունի «զինամթերքի ռազմավարական  պաշար», այդ թվում՝ մեծ, միջին եւ փոքր հեռահարության համակարգերի համար։




