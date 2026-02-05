Իրանի ԱԳ նախարարն ասել է, որ Գերմանիայի կանցլերը «զզվելի բնավորություն» ունի

Երեւան: Մեդիամաքս: Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին խիստ քննադատության ենթարկել Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցին:
X-ում իր գրառման մեջ իրանցի նախարարը հայտարարել է, որ Գերմանիան նախկինում «առաջընթացի շարժիչ ուժն էր Եվրոպայում», իսկ Մերցի օրոք վերածվել է «ռեգրեսի շարժիչ ուժի»:
Արաղչին կանցլերին մեղադրել է «քաղաքական միամտության» մեջ եւ ասել է, որ Մերցը «զզվելի բնավորություն» ունի:
Արաղչիի զայրույթի պատճառ են դարձել Մերցի հայտարարությունները X-ում:
Կանցլերը գրել էր, որ Գերմանիան ցանկանում է «համագործակցել Պարսից ծոցի երկրների հետ` նպաստելու խաղաղությանը տարածաշրջանում», սակայն «Իրանում տեղի ունեցող դեպքերը խոչընդոտ են հանդիսանում»:
ԿարծիքներՀարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում: