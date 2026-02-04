Նիագարայի ջրվեժը վերածվել է «ձմեռային հեքիաթի» - Mediamax.am

Փետրվար 04, 2026
Նիագարայի ջրվեժը վերածվել է «ձմեռային հեքիաթի»


Լուսանկարը` REUTERS

Լուսանկարը` REUTERS

Լուսանկարը` REUTERS

Լուսանկարը` REUTERS


Աշխարհի ամենահայտնի բնական հրաշքներից մեկը վերածվել է «ձմեռային հեքիաթի». Նիագարայի ջրվեժը մասնակիորեն սառել է կանադական կողմում՝ գրավելով այցելուներին ամբողջ աշխարհից։

Լուսանկարը` REUTERS

Թեև ջրվեժը թվում է ամբողջովին սառած, ջրի ծավալը և նրա անընդհատ շարժը գործնականում անհնար են դարձնում լիակատար սառեցումը։ 

Լուսանկարը` REUTERS

Ջուրը շարունակում է հոսել սառույցի թաղանթի տակ։ Ձմռանը ջրվեժով րոպեում մոտ 85 միլիոն լիտր ջուր է տեղափոխվում։

Լուսանկարը` REUTERS

Միակ դեպքը, երբ ջրվեժը կանգ էր առել, գրանցվել է 1848 թվականի մարտին, երբ Էրի լճի ուժգին քամիները սառույցն ուղղել էին դեպի ջրանցք՝ 30 ժամով արգելափակելով ջրի հոսքը։

 

 

