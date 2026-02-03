Էրդողանը խոսել է թյուրքական աշխարհի «հսկայական ներուժի» մասին

Երեւան: Մեդիամաքս: Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն ասել է, որ «թյուրքական աշխարհն իր էական ուժով եւ ներուժով, հատուկ տեղ է զբաղեցնում Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության մեջ»:
«Մենք ձգտում ենք այս հսկայական ներուժը լավագույն կերպով օգտագործել մեր երկրի համար», - ասել է Էրդողանը:
Նա շեշտել է Թուրքիայում կայանալիք Թյուրքական պետությունների կազմակերպության 13-րդ գագաթնաժողովի կարեւորությունը:
Կառավարության նիստից հետո Էրդողանն անդրադարձել է նաեւ տարածաշրջանի ճգնաժամային իրավիճակներին.
«Մենք ուշադիր հետեւում ենք Սիրիայում եւ Իրանում տեղի ունեցող գործընթացներին եւ գիտակցում ենք, որ չենք կարող անվտանգության մեջ լինել, երբ մեր սահմանների մոտ կան հակամարտություններ»:
ԿարծիքներՀարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում: