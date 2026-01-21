Էրդողան. «Օրենքի ուժը իր տեղը զիջում է ուժեղի իրավունքին» - Mediamax.am

Էրդողան. «Օրենքի ուժը իր տեղը զիջում է ուժեղի իրավունքին»


Լուսանկարը` REUTERS


Երեւան: Մեդիամաքս: Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ «միջազգային հարաբերությունների համակարգում օրենքի ուժի տեղը զիջում է ուժեղի իրավունքին»։

Ինչպես հաղորդում է Անատոլիական գործակալությունը, ելույթ ունենալով  նախարարների կաբինետի նիստից հետո ՝ Էրդողանը նշել է, որ քննարկվել են «լրացուցիչ միջոցները, որոնք անհրաժեշտ է ձեռնարկել, որպեսզի Թուրքիան բարենպաստ կերպով հաղթահարի այս անկայուն ժամանակաշրջանը»։

 

«Խաղաղության վրա կողմնորոշված արտաքին քաղաքականությամբ մենք կդիմակայենք ցանկացած փորձի, որը կարող է անկայունության հանգեցնել մեր տարածաշրջանում»,- նշել է նա։

 

Սիրիայի իրավիճակի մասին խոսելիս Թուրքիայի նախագահը ընդգծել է.

 

«Մենք պատրաստ ենք անել ամեն լարվածության հետագա նվազեցման համար։

 

«Ժամանակ ձգելը, դիմադրելը՝ թաքնվելով տարբեր պատրվակների հետեւում, ոչ մեկին օգուտ չի բերի։ Ահաբեկչության դարաշրջանը մեր տարածաշրջանում ամբողջությամբ ավարտվել է։ Հրադադարի եւ ամբողջական ինտեգրման համաձայնագրի պահանջները պետք է արագ կատարվեն, ոչ ոք այլեւս չպետք է սխալվի իր հաշվարկներում»,- ասել է Թուրքիայի նախագահը։ 

