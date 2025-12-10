Բրայան Մեյը բացառիկ կիթառ է նվիրել Թոնի Այոմիին

Black Sabbath խմբի կիթառահար Թոնի Այոմին հայտնել է, որ Queen խմբի կիթառահար Բրայան Մեյն իրեն բացառիկ նվեր է մատուցել՝ ձախլիկի համար նախատեսված Red Special կիթառը:
Լուսանկարը` Tony Iommi Facebook page
«Շատ շնորհակալ եմ իմ լավագույն ընկեր Բրայան Մեյին եւ կիթառի վարպետ Էնդրյու Գույտոնին այս անհավանական նվերի համար: Էնդրյուն անձամբ բերել է կիթառը, որի վրա աշխատել է երկու տարի», - գրել է Թոնի Այոմին եւ կատակով հավելել. «Փաստորեն, Սուրբ Ծնունդը ժամկետից շուտ եկավ»:
Red Special էլեկտրական կիթառը 1960-ականների սկզբին նախագծել են Բրայան Մեյն ու իր հայրը՝ Հարոլդը:
Red Special-ը Բրայան Մեյի օգտագործած հիմնական կիթառն է՝ այն կարող եք լսել Queen-ի գրեթե բոլոր ալբոմներում:
Լուսանկարը` Tony Iommi Facebook page
Ռոք երաժշտության պատմության մեջ մեծագույն կիթառահարների համբավը վայելող Թոնի Այոմին եւ Բրայան Մեյը մոտ ընկերներ են:
1989 թվականին նրանք մասնակցել են Rock Aid Armenia բարեգործական նախաձեռնությանը, որի համար 2019 թվականին Հայաստանում արժանացել են Փառքի շքանշանի:
