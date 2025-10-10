Թրամփն առանձնացրել է Էրդողանի դերը Գազայի բանակցություններում

Երեւան: Մեդիամաքս: ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը անձամբ է ներգրավված եղել Գազայում կրակի դադարեցման մասին բանակցություններում եւ «էական ներդրում է ունեցել դրանց հաջողության մեջ»:
ԱՄՆ նախագահը շնորհակալություն է հայտնել Կատարի, Եգիպտոսի և Թուրքիայի առաջնորդներին՝ ընդգծելով, որ Էրդողանը «հիանալի է գործել»:
Թրամփի խոսքով՝ համաձայնագիրը կստորագրվի Եգիպտոսում, իսկ գերիների փոխանակումը տեղի կունենա երկուշաբթի կամ երեքշաբթի:
