Ֆրանսիայի նախկին նախագահը դատապարտվել է 5 տարվա ազատազրկման

Երեւան: Մեդիամաքս: Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզին այսօր դատապարտվել է 5 տարվա ազատազրկման՝ մեղավոր ճանաչվելով նրանում, որ մոտ 20 տարի առաջ իր մերձավոր օգնականները փորձել են նախընտրական արշավի համար ֆինանսավորում ներգրավել Լիբիայից:
Միաժամանակ Փարիզի դատարանը Սարկոզիին անմեղ է ճանաչել այլ հոդվածներով, ներառյալ կոռուպցիան եւ ապօրինի ընտրական ֆինանսավորումը:
Դատարանի որոշումը նշանակում է, որ նախկին նախագահը կբանտարկվի՝ անգամ վճիռը բողոքարկելու դեպքում: Reuters-ը նշում է, որ դատավճիռը շատ ավելի խիստ է, քան շատերն ակնկալում էին:
Սարկոզին, որը միշտ ժխտել է մեղադրանքները, մեղադրվում էր Լիբիայի նախագահ Մուամար Քադաֆիի հետ 2005 թվականին գործարք կնքելու համար, երբ դեռեւս Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարն էր:
Դատավորն ասել է, որ չկան ապացույցներ, որոնք կվկայեն այն մասին, որ Լիբիայից ուղարկված գումարը հասել է Սարկոզիի նախընտրական արշավի դրամարկղ: Բայց
նա վճռել է, որ Սարկոզին մեղավոր է նրանում, որ թույլ է տվել իր մերձավորներին կապ հաստատել Լիբիայի իշխանությունների հետ՝ ընտրական ֆինանսավորում ստանալու համար:
Դատական գործընթացը մեկնարկել էր ս.թ. հունվարին: 70-ամյա Սարկոզին պնդում է, որ այն քաղաքական շարժառիթներ ունի:
