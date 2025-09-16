Թրամփը $ 15 միլիարդի դատական հայց է ներկայացրել The New York Times-ի դեմ - Mediamax.am

Թրամփը $‌15 միլիարդի դատական հայց է ներկայացրել The New York Times-ի դեմ


Լուսանկարը` REUTERS


Երեւան: Մեդիամաքս: ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը զրպարտության մեղադրանքով դատական հայց է ներկայացրել The New York Times թերթի դեմ։

Ինչպես հաղորդում է ՏԱՍՍ-ը, Թրամփն իր Truth Social սոցիալական ցանցում գրել է, որ «մեծ պատիվ է The New York Times-ի դեմ զրպարտության եւ վարկաբեկման համար դատական հայց ներկայացնելը»։

 

Նա The New York Times-ը բնութագրել է որպես «արմատական ձախ Դեմոկրատական կուսակցության խոսափող» եւ երկրի «պատմության ամենավատ թերթերից» մեկը։ 

 

Թրամփի հայտարարության համաձայն՝ $‌15 միլիարդ դոլարի դատական հայցը ներկայացվել է Ֆլորիդա նահանգում։

 

Սպիտակ տան ղեկավարը մեղադրում է թերթին 2024 թվականի նախագահական ընտրություններում իր մրցակից Կամալա Հարիսին բացահայտորեն աջակցելու եւ իրեն, ինչպես նաեւ իր ընտանիքի եւ շրջապատի անդամներին զրպարտելու մեջ։

