Ռուսաստանում ահաբեկչության մեղադրանքով Ադրբեջանի քաղաքացի է ձերբակալվել

Երեւան: Մեդիամաքս: Ստավրոպոլում ձերբակալվել է Ռուսաստանում ահաբեկչական գործողություններ պլանավորող Ադրբեջանի քաղաքացի։
Ինչպես հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստին՝ վկայակոչելով Ռուսաստանի Անվտանգության դաշնային ծառայությունը, ձերբակալվածը պլանավորում էր մի քանի պայթուցիկ սարք հավաքել Եսենտուկիում եւ Ստավրոպոլում, այդ թվում՝ իրավապահ մարմինների շենքերում ահաբեկչական գործողություններ իրականացնելու համար։
Նշվում է, որ տղամարդը նախկինում ծառայել է Ադրբեջանի զինված ուժերի հատուկ նշանակության զորքերում։
