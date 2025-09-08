Ռուսաստանում ահաբեկչության մեղադրանքով Ադրբեջանի քաղաքացի է ձերբակալվել - Mediamax.am

473 դիտում

Ռուսաստանում ահաբեկչության մեղադրանքով Ադրբեջանի քաղաքացի է ձերբակալվել


Լուսանկարը` rbk.ru


Երեւան: Մեդիամաքս: Ստավրոպոլում ձերբակալվել է Ռուսաստանում ահաբեկչական գործողություններ պլանավորող Ադրբեջանի քաղաքացի։

Ինչպես հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստին՝ վկայակոչելով Ռուսաստանի Անվտանգության դաշնային ծառայությունը, ձերբակալվածը պլանավորում էր մի քանի պայթուցիկ սարք հավաքել Եսենտուկիում եւ Ստավրոպոլում, այդ թվում՝ իրավապահ մարմինների շենքերում ահաբեկչական գործողություններ իրականացնելու համար։

 

Նշվում է, որ տղամարդը նախկինում ծառայել է Ադրբեջանի զինված ուժերի հատուկ նշանակության զորքերում։ 

Կարծիքներ

Հարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում:




Լրահոս

«Գրքերի տաղավար» | Սեպտեմբեր 8, 2025 16:49
Մարջանագույն դարպասն ու աշնան 24-րդ օրը Լուսինե Հովհաննիսյանի վեպում

Աշխարհում | Սեպտեմբեր 8, 2025 11:01
Ռուսաստանում ահաբեկչության մեղադրանքով Ադրբեջանի քաղաքացի է ձերբակալվել

Հասարակություն | Սեպտեմբեր 8, 2025 10:45
Գրքի փառատոնում Մեդիամաքսը 227 գիրք է վաճառել
Մեր ընտրանին
Մեր մասին | Կապ | Օգտագործման կարգ  | Գովազդ
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025