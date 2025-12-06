Սայրուսը, Մադուրոյի արձանիկը, Զելենսկին - Mediamax.am

Դեկտեմբեր 06, 2025
exclusive
Սայրուսը, Մադուրոյի արձանիկը, Զելենսկին


Ներկայացնում ենք 2025 թվականի դեկտեմբերի 1-ից 5-ը աշխարհում տեղի ունեցած իրադարձությունների լուսանկարների ընտրանին։

 

Ծաղրածուների ազգային օրվան նվիրված շքերթ Սան Սալվադորում:

Ուզբեկստանցի Ջավոխիր Սինդարովը խաղում է ԱՄՆ-ից Հանս Նիմանի հետ Քեյփթաունում անցկացվող ստորջրյա շախմատի մրցաշարում։

Դրվագ Անգլիայի պրեմիեր լիգայի «Վուլվերհեմփթոն Ուոնդերերս»-«Նոտտինգեմ Ֆորեստ» խաղից։

Միք Ջագերը Լոնդոնի The Fashion Awards 2025 արարողության ժամանակ։

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Դուբլինում՝ Իռլանդիայի վարչապետի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում։

Երգչուհի Մայլի Սայրուսը «Ավատար. Կրակ եւ մոխիր» Լոս Անջելեսում ֆիլմի պրեմիերային։

Նիկոլաս Մադուրոյի կողմնակիցը պահում է «Սուպեր Բիգոտ» («Սուպեր Մորուք») հերոսի արձանիկը՝ ստեղծված Վենեսուելայի նախագահի կերպարով:

Վաճառականները բեռնում են թունան Մոգադիշոյում՝ Հնդկական օվկիանոսի ափին ։

Ուկրաինացի զինծառայողը կրակում է ռուսական դիրքերի ուղղությամբ Դոնեցկի մարզի Կոնստանտինովկա քաղաքի մերձակայքում։

Իռլանդացի հեռուստահաղորդավար եւ մոդել Մորա Հիգինսը Լոնդոնի The Fashion Awards 2025 արարողության ժամանակ։

