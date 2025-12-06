Սայրուսը, Մադուրոյի արձանիկը, Զելենսկին

Ներկայացնում ենք 2025 թվականի դեկտեմբերի 1-ից 5-ը աշխարհում տեղի ունեցած իրադարձությունների լուսանկարների ընտրանին։
Ծաղրածուների ազգային օրվան նվիրված շքերթ Սան Սալվադորում:
Լուսանկարը` REUTERS/Jose Cabezas
Ուզբեկստանցի Ջավոխիր Սինդարովը խաղում է ԱՄՆ-ից Հանս Նիմանի հետ Քեյփթաունում անցկացվող ստորջրյա շախմատի մրցաշարում։
Լուսանկարը` REUTERS/Esa Alexander
Դրվագ Անգլիայի պրեմիեր լիգայի «Վուլվերհեմփթոն Ուոնդերերս»-«Նոտտինգեմ Ֆորեստ» խաղից։
Լուսանկարը` REUTERS/Andrew Boyers
Միք Ջագերը Լոնդոնի The Fashion Awards 2025 արարողության ժամանակ։
Լուսանկարը` REUTERS/Maja Smiejkowska
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Դուբլինում՝ Իռլանդիայի վարչապետի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում։
Լուսանկարը` REUTERS/Clodagh Kilcoyne
Երգչուհի Մայլի Սայրուսը «Ավատար. Կրակ եւ մոխիր» Լոս Անջելեսում ֆիլմի պրեմիերային։
Լուսանկարը` REUTERS/Mario Anzuoni
Նիկոլաս Մադուրոյի կողմնակիցը պահում է «Սուպեր Բիգոտ» («Սուպեր Մորուք») հերոսի արձանիկը՝ ստեղծված Վենեսուելայի նախագահի կերպարով:
Լուսանկարը` REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Վաճառականները բեռնում են թունան Մոգադիշոյում՝ Հնդկական օվկիանոսի ափին ։
Լուսանկարը` REUTERS/Feisal Omar
Ուկրաինացի զինծառայողը կրակում է ռուսական դիրքերի ուղղությամբ Դոնեցկի մարզի Կոնստանտինովկա քաղաքի մերձակայքում։
Լուսանկարը` REUTERS
Իռլանդացի հեռուստահաղորդավար եւ մոդել Մորա Հիգինսը Լոնդոնի The Fashion Awards 2025 արարողության ժամանակ։
Լուսանկարը` REUTERS/Maja Smiejkowska
ԿարծիքներՀարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում: