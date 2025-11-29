Շիրիմներ Լվովում, հրդեհ Հոնկոնգում, սերֆինգ Քեյփ Թաունում - Mediamax.am

Նոյեմբեր 29, 2025
exclusive
Շիրիմներ Լվովում, հրդեհ Հոնկոնգում, սերֆինգ Քեյփ Թաունում


Ներկայացնում ենք 2025 թվականի նոյեմբերի 24-ից 28-ը աշխարհում տեղի ունեցած իրադարձությունների լուսանկարների ընտրանին։

 

Հավատացյալը համբուրում է Լեո XIV-ի ձեռքը տարեցների տանը Ստամբուլում. Հռոմի պապն առաջին առաքելական այցով ժամանել է Ստամբուլ:

Լուսանկարը` REUTERS/Yara Nardi

71-ամյա Հոնկոնգի բնակիչը, ում կինը թակարդում է հայտնվել խոշոր հրդեհի ժամանակ:

Լուսանկարը` REUTERS/Tyrone Siu

Վինձորի դղյակի Մանուշակագույն հյուրասենյակում զարդարում են տոնածառը:

Լուսանկարը` REUTERS/Isabel Infantes

Սուդանցի տղան ջուր է խմում Չադի արևելքում տեղակայված փախստականների տարանցիկ ճամբարում:

Լուսանկարը` REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Սերֆինգի մրցույթ Քեյփ Թաունում:

Լուսանկարը` REUTERS/Nic Bothma

Ագռավը թռչում է պատերազմում զոհված ուկրաինացիների շիրիմների վրա Լվովի Լիչակովյան գերեզմանատանը:

Լուսանկարը` REUTERS/Roman Baluk

Ավստրալիայի One Nation կուսակցության առաջնորդ Փոլին Հենսոնը Կանբերայի Սենատի նիստին եկել պարանջայով:

Լուսանկարը` AAP/Mick Tsikas via REUTERS

Գերագույն քրմուհուն մարմնավորող հույն դերասանուհի Մերի Մինան վառում է ձմեռային Օլիմպիական խաղերի կրակը:

Լուսանկարը` REUTERS/Louisa Gouliamaki

Կինը Օդեսայի լողափին:

Լուսանկարը` REUTERS/Nina Liashonok

