Շիրիմներ Լվովում, հրդեհ Հոնկոնգում, սերֆինգ Քեյփ Թաունում

Ներկայացնում ենք 2025 թվականի նոյեմբերի 24-ից 28-ը աշխարհում տեղի ունեցած իրադարձությունների լուսանկարների ընտրանին։
Հավատացյալը համբուրում է Լեո XIV-ի ձեռքը տարեցների տանը Ստամբուլում. Հռոմի պապն առաջին առաքելական այցով ժամանել է Ստամբուլ:
Լուսանկարը` REUTERS/Yara Nardi
71-ամյա Հոնկոնգի բնակիչը, ում կինը թակարդում է հայտնվել խոշոր հրդեհի ժամանակ:
Լուսանկարը` REUTERS/Tyrone Siu
Վինձորի դղյակի Մանուշակագույն հյուրասենյակում զարդարում են տոնածառը:
Լուսանկարը` REUTERS/Isabel Infantes
Սուդանցի տղան ջուր է խմում Չադի արևելքում տեղակայված փախստականների տարանցիկ ճամբարում:
Լուսանկարը` REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
Սերֆինգի մրցույթ Քեյփ Թաունում:
Լուսանկարը` REUTERS/Nic Bothma
Ագռավը թռչում է պատերազմում զոհված ուկրաինացիների շիրիմների վրա Լվովի Լիչակովյան գերեզմանատանը:
Լուսանկարը` REUTERS/Roman Baluk
Ավստրալիայի One Nation կուսակցության առաջնորդ Փոլին Հենսոնը Կանբերայի Սենատի նիստին եկել պարանջայով:
Լուսանկարը` AAP/Mick Tsikas via REUTERS
Գերագույն քրմուհուն մարմնավորող հույն դերասանուհի Մերի Մինան վառում է ձմեռային Օլիմպիական խաղերի կրակը:
Լուսանկարը` REUTERS/Louisa Gouliamaki
Կինը Օդեսայի լողափին:
Լուսանկարը` REUTERS/Nina Liashonok
