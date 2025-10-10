Բախումներ Փորթլենդում, մոգական ցուցադրություն Փարիզում - Mediamax.am

Հոկտեմբեր 11, 2025
exclusive
Բախումներ Փորթլենդում, մոգական ցուցադրություն Փարիզում


Լուսանկարը` REUTERS/Evelyn Hockstein

Լուսանկարը` REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Լուսանկարը` REUTERS/Agustin Marcarian

Լուսանկարը` REUTERS/Louisa Gouliamaki

Լուսանկարը` REUTERS/Ricardo Moraes

Լուսանկարը` REUTERS/Benoit Tessier

Լուսանկարը` REUTERS/Carlos Barria

Լուսանկարը` REUTERS/Go Nakamura

Լուսանկարը` REUTERS/Yves Herman


Ներկայացնում ենք 2025 թվականի հոկտեմբերի 6-ից 10-ը աշխարհում տեղի ունեցած իրադարձությունների լուսանկարների ընտրանին։

 

ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին տեղեկացնում է Գազայի հարցում ձեռք բերված համաձայնության մասին։

Լուսանկարը` REUTERS/Evelyn Hockstein

Ծուխ է բարձրանում Գազա քաղաքում հերթական պայթյունից հետո։

Լուսանկարը` REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Արգենտինայի նախագահ Խավիերը իր խմբի հետ Բուենոս Այրեսում հանդես է եկել իր գրքի շնորհանդեսին։

Լուսանկարը` REUTERS/Agustin Marcarian

Շվեդ ակտիվիստ Գրետա Թունբերգը վերադարձել է Աթենք՝ Իսրայելի իշխանությունների կողմից ձերբակալվելուց հետո։

Լուսանկարը` REUTERS/Louisa Gouliamaki

Ռիո դե Ժանեյրոյի Կոպակաբանա լողափում հարգանքի տուրք են մատուցել 2023թ. հոկտեմբերի 7-ին Համասի կողմից Իսրայելի դեմ իրականացված հարձակման զոհերի հիշատակին։

Լուսանկարը` REUTERS/Ricardo Moraes

Դիզայներ Մաթյո Բլազիի հավաքածուի ցուցադրությունը Փարիզի նորաձեւության շաբաթվա ընթացքում։

Լուսանկարը` REUTERS/Benoit Tessier

Լարված իրավիճակ ԱՄՆ Ներգաղթի եւ մաքսային հսկողության ծառայության (ICE) Փորթլենդի գրասենյակի մոտ։

Լուսանկարը` REUTERS/Carlos Barria

Նովակ Ջոկովիչը տոնում է հաղթանակը Շանհայի Masters մրցաշարի քառորդ եզրափակիչ խաղում։

Լուսանկարը` REUTERS/Go Nakamura

Իսպանիայի թագավոր Ֆելիպե VI-ն եւ Բելգիայի թագուհի Մատիլդան։

Լուսանկարը` REUTERS/Yves Herman

Մեր ընտրանին
