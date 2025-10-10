Բախումներ Փորթլենդում, մոգական ցուցադրություն Փարիզում

Ներկայացնում ենք 2025 թվականի հոկտեմբերի 6-ից 10-ը աշխարհում տեղի ունեցած իրադարձությունների լուսանկարների ընտրանին։
ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին տեղեկացնում է Գազայի հարցում ձեռք բերված համաձայնության մասին։
Լուսանկարը` REUTERS/Evelyn Hockstein
Ծուխ է բարձրանում Գազա քաղաքում հերթական պայթյունից հետո։
Լուսանկարը` REUTERS/Dawoud Abu Alkas
Արգենտինայի նախագահ Խավիերը իր խմբի հետ Բուենոս Այրեսում հանդես է եկել իր գրքի շնորհանդեսին։
Լուսանկարը` REUTERS/Agustin Marcarian
Շվեդ ակտիվիստ Գրետա Թունբերգը վերադարձել է Աթենք՝ Իսրայելի իշխանությունների կողմից ձերբակալվելուց հետո։
Լուսանկարը` REUTERS/Louisa Gouliamaki
Ռիո դե Ժանեյրոյի Կոպակաբանա լողափում հարգանքի տուրք են մատուցել 2023թ. հոկտեմբերի 7-ին Համասի կողմից Իսրայելի դեմ իրականացված հարձակման զոհերի հիշատակին։
Լուսանկարը` REUTERS/Ricardo Moraes
Դիզայներ Մաթյո Բլազիի հավաքածուի ցուցադրությունը Փարիզի նորաձեւության շաբաթվա ընթացքում։
Լուսանկարը` REUTERS/Benoit Tessier
Լարված իրավիճակ ԱՄՆ Ներգաղթի եւ մաքսային հսկողության ծառայության (ICE) Փորթլենդի գրասենյակի մոտ։
Լուսանկարը` REUTERS/Carlos Barria
Նովակ Ջոկովիչը տոնում է հաղթանակը Շանհայի Masters մրցաշարի քառորդ եզրափակիչ խաղում։
Լուսանկարը` REUTERS/Go Nakamura
Իսպանիայի թագավոր Ֆելիպե VI-ն եւ Բելգիայի թագուհի Մատիլդան։
Լուսանկարը` REUTERS/Yves Herman
ԿարծիքներՀարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում: