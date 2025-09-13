Բենքսին, պատերազմը եւ կիթառով տղան - Mediamax.am

exclusive
295 դիտում

Բենքսին, պատերազմը եւ կիթառով տղան


Լուսանկարը` REUTERS/Annegret Hilse

Լուսանկարը` REUTERS/Toby Melville

Լուսանկարը` REUTERS/Angelina Katsanis

Լուսանկարը` REUTERS/Khaled Abdullah

Լուսանկարը` REUTERS/Angelika Warmuth

Լուսանկարը` REUTERS/Simon Gardner

Լուսանկարը` REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Լուսանկարը` REUTERS/Mahmoud Issa

Լուսանկարը` REUTERS/Benoit Tessier


Ներկայացնում ենք 2025 թվականի սեպտեմբերի 8-ից 13-ը աշխարհում տեղի ունեցած իրադարձությունների լուսանկարների ընտրանին։

 

Մեծ Բրիտանիայում թռչունաբանները հետեւում են հազարավոր ճահճային թռչունների շարժին:

Լուսանկարը` REUTERS/Toby Melville

Բրազիլիայի բնիկ ժողովուրդների ներկայացուցիչները ակցիա են անցկացնում Բեռլինի Բրանդենբուրգյան դարպասների մոտ՝ ուշադրություն հրավիրելով արեւադարձային անտառների ոչնչացման խնդրին:

Լուսանկարը` REUTERS/Annegret Hilse

Ralph Lauren-ի հավաքածուի ցուցադրությունը Նյու Յորքի Նորաձեւության շաբաթվա ընթացքում:

Լուսանկարը` REUTERS/Angelina Katsanis

Յեմենի ազգային թանգարանի շենքը իսրայելական օդային հարվածներից հետո:

Լուսանկարը` REUTERS/Khaled Abdullah

Օլիվեր Շտրումպֆելը 31 գավաթով ապարդյուն փորձեց գարեջրի գավաթների տեղափոխման նոր համաշխարհային ռեկորդ սահմանել:

Լուսանկարը` REUTERS/Angelika Warmuth

Բենքսիի նոր որմնանկարը Լոնդոնի Թագավորական դատարանի շենքի վրա:

Լուսանկարը` REUTERS/Simon Gardner

Պայթյուն Գազա քաղաքում իսրայելական հարվածից հետո:

Լուսանկարը` REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Պաղեստինցի տղան խաղալիք կիտառով Գազայի կենտրոնական հատվածի աղբանոցի մոտ, որտեղ ապաստան է գտել նրա ընտանիքը:

Լուսանկարը` REUTERS/Mahmoud Issa

Բողոքի ակցիա Փարիզի Գար դյու Նոր երկաթուղային կայարանի մոտ:

Լուսանկարը` REUTERS/Benoit Tessier

Կարծիքներ

Հարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում:





Պատկերահանված Ժամանակ | Սեպտեմբեր 13, 2025 09:21
Բենքսին, պատերազմը եւ կիթառով տղան

Պատկերահանված Ժամանակ | Հուլիս 25, 2025 17:05
Նիսոնն ու Անդերսոնը, «Թրամփը» եւ պաղեստինցի Յուսեֆը

Պատկերահանված Ժամանակ | Հուլիս 18, 2025 16:43
Դիպուկահարներ Սիրիայում, մայրամուտ Գրան Կանյոնում, յոգա Մոսկվայում

Պատկերահանված Ժամանակ | Հուլիս 4, 2025 16:33
Նկարիչ Սայպեի գործը Ժնեւում եւ «Կաղամարի խաղ-3»-ի պրոմոն Բանգկոկում

Պատկերահանված Ժամանակ | Հունիս 28, 2025 08:30
Հարսանիք, զինադադար, բողոք
Մեր ընտրանին
Մեր մասին | Կապ | Օգտագործման կարգ  | Գովազդ
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025