Բենքսին, պատերազմը եւ կիթառով տղան

Ներկայացնում ենք 2025 թվականի սեպտեմբերի 8-ից 13-ը աշխարհում տեղի ունեցած իրադարձությունների լուսանկարների ընտրանին։
Մեծ Բրիտանիայում թռչունաբանները հետեւում են հազարավոր ճահճային թռչունների շարժին:
Լուսանկարը` REUTERS/Toby Melville
Բրազիլիայի բնիկ ժողովուրդների ներկայացուցիչները ակցիա են անցկացնում Բեռլինի Բրանդենբուրգյան դարպասների մոտ՝ ուշադրություն հրավիրելով արեւադարձային անտառների ոչնչացման խնդրին:
Լուսանկարը` REUTERS/Annegret Hilse
Ralph Lauren-ի հավաքածուի ցուցադրությունը Նյու Յորքի Նորաձեւության շաբաթվա ընթացքում:
Լուսանկարը` REUTERS/Angelina Katsanis
Յեմենի ազգային թանգարանի շենքը իսրայելական օդային հարվածներից հետո:
Լուսանկարը` REUTERS/Khaled Abdullah
Օլիվեր Շտրումպֆելը 31 գավաթով ապարդյուն փորձեց գարեջրի գավաթների տեղափոխման նոր համաշխարհային ռեկորդ սահմանել:
Լուսանկարը` REUTERS/Angelika Warmuth
Բենքսիի նոր որմնանկարը Լոնդոնի Թագավորական դատարանի շենքի վրա:
Լուսանկարը` REUTERS/Simon Gardner
Պայթյուն Գազա քաղաքում իսրայելական հարվածից հետո:
Լուսանկարը` REUTERS/Dawoud Abu Alkas
Պաղեստինցի տղան խաղալիք կիտառով Գազայի կենտրոնական հատվածի աղբանոցի մոտ, որտեղ ապաստան է գտել նրա ընտանիքը:
Լուսանկարը` REUTERS/Mahmoud Issa
Բողոքի ակցիա Փարիզի Գար դյու Նոր երկաթուղային կայարանի մոտ:
Լուսանկարը` REUTERS/Benoit Tessier
