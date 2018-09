Իէն Գիլանը, ՀՕՖ-ը եւ Գյումրիի N 6 երաժշտական դպրոցի հինգ տարիները

5 տարի առաջ, 2013 թ. սեպտեմբերի 20-ին, Գյումրիում կայացավ թիվ 6 երաժշտական դպրոցի նոր շենքի բացումը՝ այն կառուցվել էր Մեդիամաքս-ի, Հայ Օգնության Ֆոնդի (ՀՕՖ) եւ ավստրալիական Do Something կազմակերպության համատեղ նախագծի շրջանակներում: Դպրոցի բացմանը մասնակցել էին ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Deep Purple խմբի մեներգիչ Իէն Գիլանը եւ Do Something-ի գործադիր տնօրեն Ջոն Դին:



Այս շաբաթ Մեդիամաքսի Գյումրիի թղթակիցն այցելեց դպրոց ու հարցուփորձ արեց ուսուցիչներին եւ աշակերտներին անցած հինգ տարիների մասին:



-Էս երկու օրը ուսուցիչներով հիշել էինք, որ արդեն հինգ տարի է այս հոյակապ պայմաններում ենք աշխատում: Երկար ձգձգվում էր, բարերարները հա գալիս-գնում էին, մենք էլ չէինք հավատում, որ նոր շենք ենք ունենալու... Բայց մի օր երիտասարդները եկան ու սկսեցին մեր տնակները քանդել: Ամբողջ մի տարի տեսնում էինք, թե ինչպես էր քարը քարի վրա դրվում: Իսկ հինգ տարի առաջ սեպտեմբերին մտանք նորակառույց շենքը:



Ընկեր Հասմիկը՝ աշակերտի հետ Լուսանկարը` Գեւորգ Ղազարյան/Մեդիամաքս

Ջուլիետա Հարոյանը Լուսանկարը` Գեւորգ Ղազարյան/Մեդիամաքս

Ընկեր Ալինան՝ աշակերտուհու հետ Լուսանկարը` Գեւորգ Ղազարյան/Մեդիամաքս

Լուսանկարը` Գեւորգ Ղազարյան/Մեդիամաքս

Հովանավորների հոգածության ներքո

Ռուզաննան Լուսանկարը` Գեւորգ Ղազարյան/Մեդիամաքս

Լուսանկարը` Գեւորգ Ղազարյան/Մեդիամաքս

Ռուզաննան Լուսանկարը` Գեւորգ Ղազարյան/Մեդիամաքս

Լուսանկարը` Գեւորգ Ղազարյան/Մեդիամաքս

Աշակերտից տնօրեն. 31 տարվա քայլ

Անահիտ Հովհաննիսյանը զրուցում է դպրոցի տնօրենի եւ ուսմասվարի հետ Լուսանկարը` Գեւորգ Ղազարյան/Մեդիամաքս

Լուսանկարը` Գեւորգ Ղազարյան/Մեդիամաքս

Արփինե Մելքոնյանը` աշակերտների հետ Լուսանկարը` Գեւորգ Ղազարյան/Մեդիամաքս