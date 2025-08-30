«Այսպես կոչված խորհրդական» Ալի Աքբար Վելայաթին 10 լուսանկարում

Այս շաբաթվա անսպասելի իրադարձություններից մեկը Իրանի Գերագույն առաջնորդի գլխավոր խորհրդական, Իրանի նախկին արտաքին գործերի նախարար Ալի Աքբար Վելայաթիի հասցեին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիեւի արված արտահայտություններն էին:
«Ալ-Արաբիյա» հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում մեկնաբանելով իրանական իշխանությունների արձագանքը օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում ԱՄՆ, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդների միջեւ ձեռք բերված պայմանավորություններին, Իլհամ Ալիեւը, մասնավորապես, ասել էր.
«Իրանի պաշտոնական դիրքորոշումը նոր զարգացումների վերաբերյալ մենք համարում ենք շատ ողջամիտ եւ շատ դրական։ Երբ ասում եմ «պաշտոնական դիրքորոշում», նկատի ունեմ նախագահի եւ արտաքին գործերի նախարարի դիրքորոշումը։ Լսվում էին որոշ նախկին պաշտոնյաների ձայներ, որոնք այժմ խորհրդականներ են կոչվում։ Չգիտեմ, թե ինչ խորհուրդներ են իրենք տալիս։
Այդ դիրքորոշումը մեզ համար բացարձակապես կարեւոր չէ։ Այն մեզ համար ոչ մի իմաստ չունի, քանի որ մեր միջպետական հարաբերությունները կառավարությունների, նախագահների, արտաքին գործերի նախարարների միջեւ են։ Հետեւաբար, մենք լիովին անտեսում ենք այն կեղծ նարատիվները, որոնք տարածում են այսպես կոչված խորհրդականները»։
Ալի Աքբար Վելայաթին միջազգային քաղաքականության «աստղերից» էր 1980-ական թվականների վերջից մինչեւ 2000-ականների սկիզբը: Որոշեցինք ներկայացնել նրա գործունեությունը REUTERS գործակալության 10 արխիվային լուսանկարներով:
***
Իրանի արտաքին գործերի նախարար Ալի Աքբար Վելայաթին 1988 թվականի օգոստոսին ժամանում է ՄԱԿ-ի Ժնեւի գրասենյակ ՝ վերսկսելու բանակցությունները Իրաքի հետ 8-ամյա պատերազմն ավարտելու վերաբերյալ:
Լուսանկարը` Rick Wilking
Իրանի արտաքին գործերի նախարար Ալի Աքբար Վելայաթին սիրիացի պաշտոնակից Ֆարուք Ալ-Շարաայի հետ Դամասկոսում 1989 թվականի հոկտեմբերի 28-ին:
Լուսանկարը` REUTERS/Ali Jarekji
ԽՍՀՄ արտաքին գործերի նախարար Էդուարդ Շեւարդնադզեն զրուցում է իրանցի գործընկեր Ալի Աքբար Վելայաթիի հետ ՄԱԿ-ի Նյու Յորքի կենտրոնակայանում 1990 թվականի սեպտեմբերի 29-ին:
Լուսանկարը` REUTERS/Nina Berman
Ալի Աքբար Վելայաթին հանդիպում է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Խավիեր Պերես դե Կուելյարի հետ ՄԱԿ-ի Նյու Յորքի կենտրոնակայանում 1990 թվականի սեպտեմբերի 26-ին:
Լուսանկարը` REUTERS/Nina Berman
Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբաեւն ընդունում է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Ալի Աքբար Վելայաթիին Ալմաթիում 1997 թվականի ապրիլի 18-ին:
Լուսանկարը` REUTERS
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Եվգենի Պրիմակովն ողջունում է իր իրանցի գործընկեր Ալի Աքբար Վելայաթիին Մոսկվայում 1997 թվականի հունիսի 26-ին:
Լուսանկարը` REUTERS
Ալի Աքբար Վելայաթին 1997 թվականի հունիսի 14-ին Ստամբուլում դիմավորում է Իրանի նախագահ Ալի Աքբար Հաշեմի Ռաֆսանջանիին:
Լուսանկարը` REUTERS
ՀԱՄԱՍ-ի առաջնորդ Խալեդ Մեշաալը զրուցում է Իրանի Գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեիի միջազգային հարցերով գլխավոր խորհրդական Ալի Աքբար Վելայաթիի հետ Դամասկոսում 2010 թվականի օգոստոսի 8-ին:
Լուսանկարը` REUTERS
Իրանի Գերագույն առաջնորդի գլխավոր խորհրդական Ալի Աքբար Վելայաթին (աջից) եւ «Հեզբոլլահ»-ի առաջնորդի տեղակալ շեյխ Նաիմ Քասեմը (կենտրոնում) Բեյրութում 2016 թվականի մայիսի 5-ին:
Լուսանկարը` REUTERS/Aziz Taher
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն եւ Իրանի Գերագույն առաջնորդի գլխավոր խորհրդական Ալի Աքբար Վելայաթին Մոսկվայում 2018 թվականին:
Լուսանկարը` REUTERS
ԿարծիքներՀարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում: