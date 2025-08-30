«Այսպես կոչված խորհրդական» Ալի Աքբար Վելայաթին 10 լուսանկարում - Mediamax.am

exclusive
864 դիտում

«Այսպես կոչված խորհրդական» Ալի Աքբար Վելայաթին 10 լուսանկարում


Լուսանկարը` REUTERS/Nina Berman

Լուսանկարը` Rick Wilking

Լուսանկարը` REUTERS/Ali Jarekji

Լուսանկարը` REUTERS/Nina Berman

Լուսանկարը` REUTERS

Լուսանկարը` REUTERS

Լուսանկարը` REUTERS

Լուսանկարը` REUTERS

Լուսանկարը` REUTERS/Aziz Taher

Լուսանկարը` REUTERS

Լուսանկարը` REUTERS/Nina Berman


Այս շաբաթվա անսպասելի իրադարձություններից մեկը Իրանի Գերագույն առաջնորդի գլխավոր խորհրդական, Իրանի նախկին արտաքին գործերի նախարար Ալի Աքբար Վելայաթիի հասցեին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիեւի  արված արտահայտություններն էին:

 

«Ալ-Արաբիյա» հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում մեկնաբանելով իրանական իշխանությունների արձագանքը օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում ԱՄՆ, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդների միջեւ ձեռք բերված պայմանավորություններին, Իլհամ Ալիեւը, մասնավորապես, ասել էր.

 

«Իրանի պաշտոնական դիրքորոշումը նոր զարգացումների վերաբերյալ մենք համարում ենք շատ ողջամիտ եւ շատ դրական։ Երբ ասում եմ «պաշտոնական դիրքորոշում», նկատի ունեմ նախագահի եւ արտաքին գործերի նախարարի դիրքորոշումը։ Լսվում էին որոշ նախկին պաշտոնյաների ձայներ, որոնք այժմ խորհրդականներ են կոչվում։ Չգիտեմ, թե ինչ խորհուրդներ են իրենք տալիս։

 

Այդ դիրքորոշումը մեզ համար բացարձակապես կարեւոր չէ։ Այն մեզ համար ոչ մի իմաստ չունի, քանի որ մեր միջպետական հարաբերությունները կառավարությունների, նախագահների, արտաքին գործերի նախարարների միջեւ են։ Հետեւաբար, մենք լիովին անտեսում ենք այն կեղծ նարատիվները, որոնք տարածում են այսպես կոչված խորհրդականները»։

 

Ալի Աքբար Վելայաթին միջազգային քաղաքականության «աստղերից» էր 1980-ական թվականների վերջից մինչեւ 2000-ականների սկիզբը: Որոշեցինք ներկայացնել նրա գործունեությունը REUTERS գործակալության 10 արխիվային լուսանկարներով:

 

***

 

Իրանի արտաքին գործերի նախարար Ալի Աքբար Վելայաթին 1988 թվականի օգոստոսին ժամանում է ՄԱԿ-ի Ժնեւի գրասենյակ ՝ վերսկսելու բանակցությունները Իրաքի հետ 8-ամյա պատերազմն ավարտելու վերաբերյալ:

Լուսանկարը` Rick Wilking

Իրանի արտաքին գործերի նախարար Ալի Աքբար Վելայաթին սիրիացի պաշտոնակից Ֆարուք Ալ-Շարաայի հետ Դամասկոսում 1989 թվականի հոկտեմբերի 28-ին:

Լուսանկարը` REUTERS/Ali Jarekji

ԽՍՀՄ արտաքին գործերի նախարար Էդուարդ Շեւարդնադզեն զրուցում է իրանցի գործընկեր Ալի Աքբար Վելայաթիի հետ ՄԱԿ-ի Նյու Յորքի կենտրոնակայանում 1990 թվականի սեպտեմբերի 29-ին:

Լուսանկարը` REUTERS/Nina Berman

Ալի Աքբար Վելայաթին հանդիպում է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Խավիեր Պերես դե Կուելյարի հետ ՄԱԿ-ի Նյու Յորքի կենտրոնակայանում 1990 թվականի սեպտեմբերի 26-ին:

Լուսանկարը` REUTERS/Nina Berman

Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբաեւն ընդունում է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Ալի Աքբար Վելայաթիին Ալմաթիում 1997 թվականի ապրիլի 18-ին:

Լուսանկարը` REUTERS

Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Եվգենի Պրիմակովն ողջունում է իր իրանցի գործընկեր Ալի Աքբար Վելայաթիին Մոսկվայում 1997 թվականի հունիսի 26-ին:

Լուսանկարը` REUTERS

Ալի Աքբար Վելայաթին 1997 թվականի հունիսի 14-ին Ստամբուլում դիմավորում է Իրանի նախագահ Ալի Աքբար Հաշեմի Ռաֆսանջանիին:

Լուսանկարը` REUTERS

ՀԱՄԱՍ-ի առաջնորդ Խալեդ Մեշաալը զրուցում է Իրանի Գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեիի միջազգային հարցերով գլխավոր խորհրդական Ալի Աքբար Վելայաթիի հետ Դամասկոսում 2010 թվականի օգոստոսի 8-ին:

Լուսանկարը` REUTERS

Իրանի Գերագույն առաջնորդի գլխավոր խորհրդական Ալի Աքբար Վելայաթին (աջից) եւ «Հեզբոլլահ»-ի առաջնորդի տեղակալ շեյխ Նաիմ Քասեմը (կենտրոնում) Բեյրութում 2016 թվականի մայիսի 5-ին:

Լուսանկարը` REUTERS/Aziz Taher

Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն եւ Իրանի Գերագույն առաջնորդի գլխավոր խորհրդական Ալի Աքբար Վելայաթին Մոսկվայում 2018 թվականին:

Լուսանկարը` REUTERS

Կարծիքներ

Հարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում:





«Հատուկ թղթապանակ» | Օգոստոս 30, 2025 10:06
«Այսպես կոչված խորհրդական» Ալի Աքբար Վելայաթին 10 լուսանկարում

«Հատուկ թղթապանակ» | Փետրվար 22, 2025 11:00
Վոլսկու նամակը Ռիժկովին եւ «սեւ ցուցակից» հանված թթի օղին

«Հատուկ թղթապանակ» | Դեկտեմբեր 21, 2022 00:07
Ալմա-Աթայի հռչակագիրը եւ Տեր-Պետրոսյանի խոսքերը ինքնավարությունների մասին

«Հատուկ թղթապանակ» | Ապրիլ 24, 2022 00:28
«Կարսի բարդույթը», հայ գնդապետը եւ 1973թ. խորհրդա-թուրքական սահմանի ռեդեմարկացիան

«Հատուկ թղթապանակ» | Հոկտեմբեր 29, 2021 17:44
Նոր վկայություն Տեր-Պետրոսյանի եւ Դեմիրելի 1993-ի հունվարի զրույցի մասին
Մեր ընտրանին
Մեր մասին | Կապ | Օգտագործման կարգ  | Գովազդ
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025