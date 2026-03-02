Արցախյան շարժման սկիզբը. արխիվային ֆոտոշարք - Mediamax.am

Մարտ 03, 2026
exclusive
Արցախյան շարժման սկիզբը. արխիվային ֆոտոշարք


Ազատության հրապարակում
Լուսանկարը` Սուրեն Սարգսյան

Լուսանկարը` Սուրեն Սարգսյան

1988թ., Մոսկվա
Լուսանկարը` Սուրեն Սարգսյան

1988թ., Ստեփանակերտ
Լուսանկարը` Սուրեն Սարգսյան

1988թ., Ստեփանակերտ
Լուսանկարը` Սուրեն Սարգսյան


38 տարի առաջ՝ 1988 թվականի փետրվարին, ծնվեց Շարժումը

 

 

Դա սոսկ քաղաքական իրադարձություն չէր, առավել եւս՝ տարածքային վեճ քանդվող գերտերության համատեքստում: Արցախյան շարժման հիմքում ազատության եւ ինքնաճանաչման ձգտումն էր, պայքարը սեփական ինքնության պահպանման համար: Սա է պատճառը, որ Շարժումը միավորեց մարդկանց՝ անկախ տարիքից, սեռից, զբաղմունքից կամ գտնվելու վայրից: 

Լուսանկարը` Սուրեն Սարգսյան

Բազմամարդ ցույցեր էին ընթանում ինչպես Երեւանում, Ստեփանակերտում ու մարզային համայնքներում, այնպես էլ՝ հայաշատ խոշոր քաղաքներում, օրինակ՝ Մոսկվայում, որտեղի հայ համայնքը գործում էր շատ ակտիվ: 

Լուսանկարը` Սուրեն Սարգսյան

Արցախյան շարժումը միասնության աննախադեպ օրինակ է, երբ գաղափարն ու նպատակը հաղթում է հնարավոր բոլոր «եթե»-ներն ու «բայց»-երը: Շարժում, որի հիմքում եղած «հանուն»-ը արտահայտվում է Մատենադարանում 1988-ին փակցված մեկ նախադասությամբ՝ «Ազատություն գերված Արցախին»: 

Լուսանկարը` Սուրեն Սարգսյան

Մեդիամաքսը ներկայացնում է արխիվային ֆոտոշարք՝ 1988թ.-ի տարբեր ամիսներին Երեւանում, Ստեփանակերտում, Մոսկվայում ընթացող ցույցերից: 

Լուսանկարը` Սուրեն Սարգսյան

Լուսանկարների հեղինակը Սուրեն Սարգսյանն է, որն այդ օրերին ուսանող լինելով՝ սիրողական տեսախցիկով արձանագրել է տեղի ունեցողը: 




