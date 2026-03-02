Արցախյան շարժման սկիզբը. արխիվային ֆոտոշարք

38 տարի առաջ՝ 1988 թվականի փետրվարին, ծնվեց Շարժումը:
Դա սոսկ քաղաքական իրադարձություն չէր, առավել եւս՝ տարածքային վեճ քանդվող գերտերության համատեքստում: Արցախյան շարժման հիմքում ազատության եւ ինքնաճանաչման ձգտումն էր, պայքարը սեփական ինքնության պահպանման համար: Սա է պատճառը, որ Շարժումը միավորեց մարդկանց՝ անկախ տարիքից, սեռից, զբաղմունքից կամ գտնվելու վայրից:
Լուսանկարը` Սուրեն Սարգսյան
Բազմամարդ ցույցեր էին ընթանում ինչպես Երեւանում, Ստեփանակերտում ու մարզային համայնքներում, այնպես էլ՝ հայաշատ խոշոր քաղաքներում, օրինակ՝ Մոսկվայում, որտեղի հայ համայնքը գործում էր շատ ակտիվ:
Արցախյան շարժումը միասնության աննախադեպ օրինակ է, երբ գաղափարն ու նպատակը հաղթում է հնարավոր բոլոր «եթե»-ներն ու «բայց»-երը: Շարժում, որի հիմքում եղած «հանուն»-ը արտահայտվում է Մատենադարանում 1988-ին փակցված մեկ նախադասությամբ՝ «Ազատություն գերված Արցախին»:
Մեդիամաքսը ներկայացնում է արխիվային ֆոտոշարք՝ 1988թ.-ի տարբեր ամիսներին Երեւանում, Ստեփանակերտում, Մոսկվայում ընթացող ցույցերից:
Լուսանկարների հեղինակը Սուրեն Սարգսյանն է, որն այդ օրերին ուսանող լինելով՝ սիրողական տեսախցիկով արձանագրել է տեղի ունեցողը: