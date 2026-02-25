Ռուբեն Վարդանյանը որոշել է չբողոքարկել Բաքվի դատարանի վճիռը

Երեւան: Մեդիամաքս: Արցախի նախկին պետնախարար, բարերար Ռուբեն Վարդանյանը որոշել է չբողոքարկել դատավճիռը:
«Այս որոշումը չի նշանակում համաձայնություն դատավճռի հետ եւ չի նշանակում հրաժարվում պաշտպանությունից։ Սա գիտակցաբար հրաժարում է լեգիտիմացնելու գործընթացը, որն ի սկզբանե կապ չուներ արդարադատության հետ։
Լսումների ընթացքում կատարվողը ոչ թե դատաքննություն էր, այլ՝ բեմականացում։ Նիստերն անցկացվել են դռնփակ, անկախ դիտորդներին թույլ չի տրվել ներկա գտնվել, միջնորդություններն անտեսվել են։
Դատավճռի ամբողջական տեքստը դատարանի դահլիճում չի հրապարակվել։ Սույն հայտարարության հրապարակման պահին ընտանիքին տրամադրված չի եղել դատավճռի պաշտոնական, գրավոր տեքստը՝ պատշաճ թարգմանությամբ, ինչն ընթացակարգային եւս մեկ կոպիտ խախտում է ու թույլ չի տալիս նույնիսկ ֆորմալ առումով հասկանալ 20 տարվա ազատազրկման հիմքերը։
Բողոքարկումն իմաստ ունի միայն այնտեղ, որտեղ գոյություն ունի առաջին ատյանի դատարանի սխալներն ուղղելու հնարավորություն։ Սակայն, երբ խախտումներն ունեն համակարգային բնույթ եւ առնչվում են արդարադատության հիմնարար սկզբունքներին, բողոքարկումը վերածվում է ապօրինի հետապնդումը լեգիտիմացնող եւս մեկ գործիքի։
Այս պայմաններում վերադաս ատյան դիմելը կնշանակի ճանաչել դատական գործընթացի՝ իրավունքի նորմերի թեկուզ նվազագույն պահանջներին համապատասխանությունը, ինչը բնավ այդպես չէ։
Ռուբենը գիտակցաբար հրաժարվում է դատական գործընթացի իմիտացիային մասնակցելուց։ Նա չի ճանաչում դատավճիռը որպես արդարադատության իրավական ակտ եւ այն համարում է քաղաքական շարժառիթներով եւ անօրինական հետապնդման մաս, որը ոչ այլ ինչ է, քան արդարադատության մերժում։
Բողաքարկումից հրաժարումը ոչ թե պայքարի ավարտ է, այլ հրաժարում՝ ֆարսին մասնակցելուց»,- ասվում է Ռուբեն Վարդանյանի ընտանիքի հայտարարությունում:
Մեդիամաքս-ը հիշեցնում է, որ ավելի վաղ Բաքվի դատարանը Ռուբեն Վարդանյանին դատապարտել էր 20 տարվա ազատազրկման: