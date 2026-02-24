Մատենադարանում Շուրիշկանի Ավետարանի բացառիկ ցուցադրություն կլինի - Mediamax.am

Մատենադարանում Շուրիշկանի Ավետարանի բացառիկ ցուցադրություն կլինի


Լուսանկարը` Մեդիամաքս


Երեւան: Մեդիամաքս: Մարտի 10-ից ապրիլի 10-ը «Շուրիշկանի Փրկագործ Ավետարան»-ը կհանվի բացառիկ ցուցադրության Մատենադարանում:

Հայոց պատմության մեջ բազում վկայություններ կան փրկության ուղի անցած Ավետարանների ու ձեռագիր մատյանների մասին, որոնցից է Շուրիշկանի հրաշագործ Ավետարանը։

 

Ավանդազրույցը պատմում է, որ Շուրիշկանի Ավետարանը, որ հայտնի է նաև «Պապ», «Կարմիր», «Սուրբ Բարսեղ Կեսարացի» անուններով, գրվել է 1498թ․ Վանի Քաջբերունի գավառի Ասպիսնակ գյուղում։ 

 

Փրկված գրքեր. Շուրիշկանի Ավետարան

Պատվիրատուն Թուրուանդ իշխանն էր, գրիչը՝ Բարսեղ քահանան։ 

 

Հայերի 1603-1604թթ. բռնագաղթի ժամանակ Ավետարանը տեղափոխվել է Պարսկաստանի Փերիա գավառի Շուրիշկան գյուղ՝ Սբ․ Բարսեղ Կեսարացու վանք: Հնարավոր վտանգներից պաշտպանելու նպատակով Ավետարանը թաղել էին հողի մեջ։ 

 

Երեք ու կես դար անց՝ 1973թ.-ին, մեծ ոդիսական ունեցող Շուրիշկանի Ավետարանը հայրենադարձ Մատթեոս Ծառուկյանը նվիրաբերում է Մատենադարանին։ 




