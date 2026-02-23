Ռուբեն Վարդանյանի ընտանիքը Տաթեւում հող է տրամադրել արցախցիներին

Երեւան: Մեդիամաքս: Ռուբեն Վարդանյանի ընտանիքի նախաձեռնությամբ՝ ՏաԹեւեր ճոպանուղուն պատկանող գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքը անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրվել է Տաթեւ համայնքում ապաստանած Արցախից տեղահանված ընտանիքների՝ մշակելու եւ գյուղատնտեսական գործունեություն ծավալելու նպատակով։
Հողատարածքն օգտագործելու առաջարկը ներկայացվել է տարածքին մոտ գտնվող Շինուհայր եւ Հալիձոր բնակավայրերում բնակվող արցախցի յոթ ընտանիքի: Հողերի հանձնման գործընթացը համակարգել է «Մենք ենք մեր սարերը» զարգացման գործակալությունը, որը հիմնադրել է Ռուբեն Վարդանյանը։
«Երբ իմացա այս որոշման մասին, առաջինը հենց Ռուբեն Վարդանյանի մասին մտածեցի, որ անգամ Բաքվում գերության մեջ կրկին իր ազգի մասին է մտածում»,- ասել է Արցախի Ճարտար քաղաքից տեղահանված եւ այժմ Հալիձորում բնակվող Լյուսվարդ Օհանյանը։
Քաշաթաղից բռնի տեղահանված եւ այժմ Շինուհայրում բնակվող Կատին Հակոբյանի խոսքով՝ նախաձեռնությունն իրենց համար կենսական նշանակություն ունի.
«Ապրում ենք սոցիալապես ծանր պայմաններում, ընտանիքի անդամներից ոչ ոք չի աշխատում։ Այս հողը մեզ համար հնարավորություն է՝ մեր սեփական աշխատանքով թեթեւացնելու ընտանիքի բեռը»։
Մենք ենք մեր սարերը գործակալությունից հայտնել են, որ շահառուները նոտարական հաստատմամբ արդեն ստացել են հողամասերը, որոնք բաշխվել են ըստ ընտանիքի անդամների թվի։ Գործակալությունն իր վրա է վերցրել նաեւ փաստաթղթային ձեւակերպումների եւ նոտարական ծախսերը՝ գործընթացը դարձնելով ամբողջությամբ հասանելի շահառուների համար։
«Ծրագիրը տեղահանված արցախցիների աջակցության հերթական նախաձեռնությունն է, որն իրականացվում է Ռուբեն Վարդանյանի եւ նրա ընտանիքի աջակցությամբ՝ «Մենք ենք մեր սարերը» զարգացման գործակալության միջոցով։ Այն միտված է ոչ միայն սոցիալական հետեւանքների մեղմմանը, այլեւ արժանապատիվ աշխատանքի, համայնքային ինտեգրման եւ ինքնաբավ կյանքի հնարավորությունների ստեղծմանը»,- ասվում է հաղորդագրությունում: