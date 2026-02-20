Վաճառքում է «Վանոն ու Վազգենը» գրքի հինգերորդ տպաքանակը

Երեւան: Մեդիամաքս: Վաճառքում է Արա Թադեւոսյանի եւ Լուսինե Ղարիբյանի հեղինակած եւ Մեդիամաքսի հրատարակած «Վանոն ու Վազգենը. Երկու ընկերոջ կյանքն ու ողբերգությունը» գրքի հինգերորդ հրատարակությունը:
2025թ. հոկտեմբերից 2026թ. փետրվար վաճառվել է գրքի 3 100 օրինակ:
Գիրքը պատմում է Երրորդ Հանրապետության հիմնադիր հայրերից երկուսի մասին: Շատ փաստեր եւ վկայություններ ներկայացված են առաջին անգամ՝ թույլ տալով ավելի լավ հասկանալ Վանո Սիրադեղյանի եւ Վազգեն Սարգսյանի հարաբերությունները տարբեր ժամանակաշրջաններում:
Հեղինակները զերծ են մնում եզրակացություններից՝ վստահ լինելով, որ ներկայացվող նյութը ընթերցողներին հնարավորություն կտա սեփական գնահատականներն անել:
Գիրքը նաեւ բազմաթիվ դրվագներ է ներկայացնում Հայաստանի նորագույն պատմությունից, որոնք կարեւոր են այսօրվա իրողությունները հասկանալու համար:
2025 թվականի փետրվարին գիրքն արժանացել էր Արմենպրեսի «Տարվա փաստավավերագրական բեսթսելեր» մրցանակին:
Մինչեւ փետրվարի 22-ը ներառյալ գիրքը Մեդիամաքսի առցանց խանութում կարելի է ձեռք բերել 25 տոկոս զեղչով՝ 4 350 դրամով՝ 5 800-ի փոխարեն.