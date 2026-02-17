Նուբար Աֆեյան. Պետք է շարունակենք պայքարը Ռուբենի ազատության համար - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
Փետրվար 17, 2026
587 դիտում

Նուբար Աֆեյան. Պետք է շարունակենք պայքարը Ռուբենի ազատության համար


Լուսանկարը` Ավրորա (արխիվային լուսանկար)


Գործարար եւ բարերար Նուբար Աֆեյանն այսօր հանդես է եկել հայտարարությամբ.

«Հենց նոր իմացա, որ իմ վաղեմի ընկերն ու բարեգործության ոլորտի գործընկերը՝ Ռուբեն Վարդանյանը, որն անարդարացիորեն բանտարկված է Լեռնային Ղարաբաղում (Արցախում) հայկական ինքնիշխանության եւ անվտանգության պաշտպանության համար, Ադրբեջանում իր բանտարկիչների կողմից դատապարտվել է 20 տարվա ազատազրկման։

 

Սա ամոթ է։ Սա անհեթեթություն է։

 

Աշխարհում բոլոր նրանք, ովքեր հավատում են խաղաղությանն ու արդարությանը, պարկեշտությանն ու ազնվությանը, պետք է շարունակեն պայքարը նրա ազատ արձակման համար, եւ ես շարունակելու եմ այն։

 

Սա նման է դատավճռի հայ ժողովրդի դեմ, հայտարարել է Վարդանյանի ընտանիքը

Ռուբենի ընտանիքն ամենից լավ է արտահայտվել. սա դատավճիռ է ամբողջ հայ ժողովրդի դեմ»։

 

 

 




Լրահոս

Հասարակություն | Փետրվար 17, 2026 20:01
Նուբար Աֆեյան. Պետք է շարունակենք պայքարը Ռուբենի ազատության համար

Արտաքին քաղաքականություն | Փետրվար 17, 2026 18:04
Փաշինյանը կարեւորել է ԵՄ հետ գործակցության խորացումը

Հասարակություն | Փետրվար 17, 2026 17:14
«Մեր հայրերի մոխիրը» գրքի 100 օրինակ՝ Մեդիամաքսից, Իդրամից եւ «Հայորդի»-ից
Մեր ընտրանին
Մեր մասին | Կապ | Օգտագործման կարգ  | Գովազդ
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2026