«Իզմիրլյան» հիմնադրամն աջակցում է ներառական ֆուտբոլի զարգացմանը

Երեւան: Մեդիամաքս: «Իզմիրլյան» հիմնադրամը եւ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ստորագրել են նվիրաբերության պայմանագիր՝ ուղղված «Ներառական ֆուտբոլի զարգացում հատուկ կարիքներ (հաշմանդամություն) ունեցող երեխաների համար» ծրագրի համաֆինանսավորմանը։
Ծրագիրն իրականացվում է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի կողմից։
Ծրագրի նպատակն է նպաստել հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների լիարժեք սոցիալական ներառմանը եւ առողջ զարգացմանը՝ ներառական ֆուտբոլի միջոցով ստեղծելով անվտանգ, հասանելի եւ աջակցող սպորտային միջավայր։
Ծրագիրը հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաներին հնարավորություն է տալիս զբաղվել ֆուտբոլով՝ բարձրացնելով նրանց ֆիզիկական ակտիվությունը, զարգացնելով թիմային համագործակցությունը, սոցիալական եւ հաղորդակցական հմտությունները, ինչպես նաեւ ինքնավստահությունը։