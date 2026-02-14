Գարո Արմենը սփյուռքի գործիչների կոչը «բարոյական վանդալիզմ է» որակել

Երեւան: Մեդիամաքս: «Agenus Inc.» ընկերության խորհրդի նախագահ եւ գլխավոր գործադիր տնօրեն, «Հայաստանի մանուկներ» բարեգործական հիմնադրամի (ՔՈԱՖ) հիմնադիր եւ խորհրդի նախագահ դոկտոր Կարո Արմենը հանդես է եկել հայտարարությամբ:
Հայտարարությունը ներկայացված է ստորեւ:
Նշենք, որ թեեւ հայտարարության մեջ երկու անգամ նշվում է, որ խնդրո առարկա նամակը հրապարակվել է Մեդիամաքսի կողմից, այն փետրվարի 12-ին հրապարակվել է նաեւ մի քանի տասնյակ այլ լրատվամիջոցներում:
«Մեդիամաքսի կողմից հրապարակված եւ որպես «սփյուռքի առաջնորդների» ձայն մատուցված բաց նամակի հեղինակները նախազգուշացնում են, թե Հայաստանը կանգնած է սփյուռքի հետ հարաբերությունների խզման վտանգի առաջ, եւ կոչ են անում արտերկրում բնակվող հայերին եկեղեցի–պետություն ներկայիս առճակատման կապակցությամբ դիմել «քաղաքական միջոցների եւ իրավական գործողությունների»՝ իրենց բնակության երկրների կառավարությունների միջոցով։
Այդ ձեւակերպումը ապակողմնորոշող է, իսկ կոչը՝ վտանգավոր։
Հայաստանյայց Առաքելական Եկեղեցին ո՜չ շենք է, ո՜չ՝ հիերարխիա։ Եկեղեցին ժողովուրդն է։ Հայոց պատմությունը դա հստակ ցույց է տալիս. սովորական տղամարդիկ եւ կանայք են, ովքեր ցեղասպանության, աքսորի, բռնաճնշումների, պատերազմի եւ կորստի պայմաններում պահպանել են հավատքը եւ ինքնությունը։ Ինստիտուտները կենդանի են մնում միայն այն դեպքում, եթե ծառայում են այն մարդկանց, ում շնորհիվ ապահովվում է դրանց կենսագործունեությունը։ Երբ ինստիտուտը չի ծառայում այն մարդկանց, որոնց շնորհիվ գոյություն ունի, դրա պահպանման պատասխանատվությունը դառնում է միակողմանի եւ հավատքը վերածվում է ծանր բեռի։ Ահա, թե ինչու են նորոգումը եւ հաշվետվողականությունն ուժեղացնում եկեղեցին, այլ ոչ՝ թուլացնում։
Անհրաժեշտ է նաեւ ուղիղ խոսել արված կոչի ներկայացուցչականության մասին։ Սփյուռքը հանձնաժողով չէ։ Սփյուռքը միլիոնավոր հայերն են տասնյակ երկրներում՝ տարբեր փորձառություններով, քաղաքական համոզմունքներով եւ առաջնահերթություններով։ Փոքրաթիվ անձանց շրջանակը, որքան էլ որ հայտնի լինի, չի կարող խոսել բոլորի անունից։ Բազմաթիվ սփյուռքահայեր աջակցեցին Հայաստանի ժողովրդավարական վերափոխմանը՝ պետության զավթման դեմ եւ կոռուպցիայի կազմաքանդմանն ուղղված վաղուց սպասված գործընթացին։ Ոմանք այդ փոփոխություններին ընդդիմացան առաջին իսկ օրվանից, ոմանք էլ դիրքավորվեցին Մայր Աթոռի ներսում գործող քաղաքական տարրերի շուրջ՝ ընդդիմանալով 2018-ից հետո ձեւավորված կառավարությանը եւ վերջինիս կողմից իրականացվող բարեփոխումն երին։ Մեդիամաքսի կողմից հրապարակված բաց նամակն ավելի շատ նմանվում է տեւական ժամանակ պահպանված այդ քաղաքական նախագծի շարունակության, քան ազգին ուղղված նախազգուշացման։
Նամակի ամենասադրիչ համեմատությունը, ըստ որի՝ Հայաստանը մոտենում է մի խզման, «ինչը նույնիսկ Օսմանյան կայսրությանը կամ Խորհրդային Միությանը չէր հաջողվել», երբեք չպետք է արվեր։ Այդ ռեժիմները փորձել են վերացնել հայերին։ Հայաստանի Հանրապետությունն ինքնիշխան պետություն է՝ ընտրված իշխանությամբ, քաղաքական բազմակարծությամբ եւ սահմանադրական կարգով։ Ցեղասպանության հիշողությունն ու խորհրդային տրավման այսօրվա քաղաքական պայքարի մեջ ներքաշելը բարոյական հստակություն չէ. դա բարոյական վանդալիզմ է։
Սփյուռքահայերին ուղղված կոչը՝ դիմել օտարերկրյա կառավարություններին «քաղաքական միջոցների եւ իրավական գործողությունների» համար, նույնքան սխալ է։ Սփյուռքահայերն ունեն բոլոր իրավունքները եւ անգամ պարտավորությունը, պաշտպանելու Հայաստանի անվտանգությունն ու ապագան այն երկրներում, որտեղ ապրում են։ Սակայն Հայաստանի ներքին հարցերն այս ձեւով միջազգայնացնելը սփյուռքյան համայնքներին վերածում է ճնշման գործիքի՝ ուղղված հենց Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Դա խաթարում է Հայաստանի ինքնիշխանությունը, խորացնում հայրենիք–սփյուռք բաժանումը եւ լրացուցիչ լծակներ է տալիս այն ուժերին, որոնք Հայաստանի բարին չեն ցանկանում։ Հայաստանի ճակատագիրը չի կարող բանակցվել օտար մայրաքաղաքներում՝ ինքնակոչ ներկայացուցիչների
կողմից։
Այս պահը նաեւ պահանջում է ազնվություն այն վիճակի մասին, որը Հայաստանը ժառանգել էր։ Անկախությունից հետո Հայաստանը տասնամյակներ շարունակ ենթարկվեց համակարգային կոռուպցիայի եւ ինստիտուցիոնալ քայքայման։ Այդ ժառանգությունը թուլացրեց պետությունը, քայքայեց հանրային վստահությունը եւ երկիրը դարձրեց խոցելի։
2018 թվականի ժողովրդավարական շրջադարձը դարձավ բեկումնային պահ․ ժողովուրդը պահանջեց իշխանություն, որը հաշվետու է հանրությանը, ոչ թե՝ արմատացած շրջանակներին։ Այդ աշխատանքը դեռ ավարտված չէ, սակայն ուղղությունը հստակ է՝ ավելի մեծ հաշվետվողականություն, ավելի մեծ թափանցիկություն եւ պետության նկատմամբ ավելի մեծ հանրային պատասխանատվություն։
Ոչ ոք չի մոռանում Ադրբեջանի հետ կործանարար պատերազմը եւ դրան հաջորդած ողբերգությունը։ Ցավը համազգային է եւ մշտական։ Սակայն այդ աղետի արմատները չեն սահմանափակվում որեւէ կոնկրետ ժամանակաշրջանով կամ վարչակազմով․ տասնամյակների անփութությունը, ինքնավստահությունը եւ վատ կառավարումը Հայաստանը եւ Արցախը թողեցին վտանգավոր եւ խոցելի վիճակում։ Հայ ժողովուրդը վճարեց արյամբ։ Այդ պատմությունը չի կարող վերաշարադրվել՝ հեղինակություններ պաշտպանելու համար։
Այդ ժամանակից ի վեր Հայաստանը գործում է տարածաշրջանի ճնշման եւ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի կողմից շարունակվող թշնամանքի պայմաններում։ Այդ միջավայրում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած կառավարությունը որդեգրել է դժվար, ոչ կատարյալ, սակայն կենսունակ ուղի՝ ամրապնդել պետական ինստիտուտները, ընդլայնել Հայաստանի դիվանագիտական եւ անվտանգային հնարավորությունները եւ առաջ մղել այնպիսի գործիքակազմ, որը նվազեցնում է նոր պատերազմի ռիսկը։
Այսօր Հայաստանը ներգրավվում է խոշոր ուժային կենտրոնների եւ տարածաշրջանային գործընկերների հետ այնպիսի ձեւաչափերով, որոնք դեռ ոչ վաղ անցյալում անհավանական կթվային փոքր եւ մեկուսացված պետության համար։ Սա չի վերացնում առկա մարտահրավերները, սակայն ստեղծում է կայունության եւ զարգացման համար հնարավորություններ, մի բան, որը անկախությունից ի վեր գրեթե անհնար է եղել Հայաստանի համար։
Այդ համատեքստում փոքրաթիվ անձանց շրջանակի փորձը՝ ներկայացնել իրեն որպես «սփյուռք», քաղաքական օրակարգը քողարկել կրոնական լեզվով եւ կոչ անել արտաքին ճնշման արշավների ընդդեմ Հայաստանի ընտրված իշխանության, ազգաշինություն չէ։
Դա խմբաjին շահ է՝ առաքինության կերպարով ներկայացված, խառնված անձնական, ինստիտուցիոնալ կամ ֆինանսական շահերի հետ, որոնք բացահայտված չեն եւ չեզոք չեն։
Հայաստանին անհրաժեշտ է ուժեղ պետություն եւ ուժեղ եկեղեցի։ Երկուսն էլ հնարավոր են, միասին, երբ իշխանությունը լեգիտիմ է, ինստիտուտները՝ հաշվետու, եւ երբ քաղաքականությունը չի թաքնվում եկեղեցական հանդերձանքի հետեւում։ Հավատքը չպետք է օգտագործվի որպես զենք ժողովրդավարական լեգիտիմության դեմ։ Եկեղեցին պետք է նորացվի բարեվարքության հաստատման եւ բարեփոխման միջոցով, իսկ պետությունը պարտավոր է պահպանել օրենքի գերակայությունը եւ ապահովել դավանանքի ազատությունը՝ չթույլատրելով որեւէ ինստիտուտի վերածվել զուգահեռ քաղաքական իշխանության։
Սփյուռքի բարձրագույն պարտավորությունը հայկական ներքին հակամարտությունները չսրելն է։ Այն Հայաստանի հզորացումն է՝ ներդրումներ կատարելով, ինստիտուտներ կառուցելով, կրթությունը եւ դիմակայունությունը ամրապնդելով, տեղահանված ընտանիքներին աջակցելով, կարողություններն արդիականացնելով եւ բարեփոխումն երի դժվար աշխատանքին սատարելով, այլ ոչ թե հեռվից այն սաբոտաժի ենթարկելով։
Հայաստանը հին իշխանական պայքարների թատերաբեմ չէ։ Եկեղեցին գահ չէ։ Սփյուռքը լծակ չէ, որը կարելի է գործադրել հայ ընտրողի կամքի դեմ։ Եկեղեցին, որի հիմքը ժողովրդի հավատքն է, չի կարող հեռանալ ժողովրդից։ Կոռուպցիայից
ազատագրված պետությունը պետք է պաշտպանվի, ոչ թե թուլացվի՝ աշխարհի տարբեր ծայրերում ապրող հայերի կողմից»։