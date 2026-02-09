«Արարատյան մարդը». Կոստան Զարյանի վերադարձն ու բացահայտումը - Mediamax.am

Փետրվար 09, 2026
«Արարատյան մարդը». Կոստան Զարյանի վերադարձն ու բացահայտումը


Լուսանկարը` Մեդիամաքս

Հենրիկ Իգիթյանի անվան գեղագիտության ազգային կենտրոնի ցուցասրահում (Աբովյան 13) բացվել է Կոստան Զարյանին նվիրված «Արարատյան մարդը» բացառիկ ցուցահանդեսը։

Լուսանկարը` Մեդիամաքս

Այն բացահայտում է Կոստան Զարյանին ոչ միայն որպես մտածող, այլեւ որպես նկարչի՝ ներկայացնելով նրա ստեղծագործական որոնումները եւ հնարավորություն տալով վերարժեւորելու մեծ գրողի եւ հանրային գործչի բազմաշերտ անհատականությունը, հայտնում են ցուցահանդեսի կազմակերպիչ «Կողբ» հիմնադրամից:

Լուսանկարը` Մեդիամաքս

«Կողբ» հիմնադրամը 2025 թվականին է մեկնարկել Կոստան Զարյանի 140-ամյակին նվիրված միջոցառումները եւ դրանք շարունակում է 2026-ին: 

Լուսանկարը` Մեդիամաքս

Ցուցասրահի հարեւանությամբ ցուցադրվում է Կոստան Զարյանի քաղաքային քանդակը, որի հեղինակը քանդակագործ Մկրտիչ Մազմանյանն է:

Լուսանկարը` Մեդիամաքս

Քանի որ Կոստան Զարյանը բնակվել է Աբովյան փողոցում եւ հաճախ է քայլել դրանով, ցանկություն կա քանդակը տեղադրել հենց այդ փողոցում: 

Լուսանկարը` Մեդիամաքս

Վերջնական տարածքն առայժմ հաստատված չէ, եւ ժամանակավոր ցուցադրությունը յուրատեսակ փորձ է տեղեկանալ երեւանցիների վերաբերմունքին եւ ընկալմանը:

Լուսանկարը` Մեդիամաքս

«Քանդակն արդեն «ընկերություն» է անում քաղաքի հետ, փորձում է ինտեգրվել միջավայրին: Կարծում ենք, որ այն կդառնա քաղաքի ամենագեղեցիկ եւ հարազատ քանդակներից մեկը: 

Լուսանկարը` Մեդիամաքս

Կոստան Զարյանն արժանի է նաեւ այսպես հաստատվել իր հայրենիքում, որի հանդեպ ինքը առանձնահատուկ վերաբերմունք է ունեցել», - ասում է

«Կողբ» հիմնադրամի մամուլի քարտուղար Սոնա Վերդյանը:

Լուսանկարը` Մեդիամաքս

Առաջիկա օրերին «Արարատյան մարդը» ցուցահանդեսի շրջանակում Կոստան Զարյանի ժառանգությանը նվիրված մի շարք դասախոսություններ կլինեն:

 

Փետրվարի 10-ին՝ ժամը 19:00-ին, «Կոստան Զարյանի պոեզիայի մենությունը» թեմայով բանախոսություն կկարդա գրականագետ, խմբագիր, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Արքմենիկ Նիկողոսյանը: 

Լուսանկարը` Մեդիամաքս

Փետրվարի 11-ին՝ ժամը 19:00-ին, «Կոստան Զարյանի օտարալեզու ժառանգությունը» թեմայով բանախոսություն կկարդա պատմաբանասեր, գրող, թարգմանիչ Արծվի Բախչինյանը:

Լուսանկարը` Մեդիամաքս

Փետրվարի 14-ին՝ ժամը 15:00-ին, Կոստան Զարյանի և Եղիշե Չարենցի ստեղծագործական առնչություններին նվիրված բանախոսությամբ հանդես կգա

բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Դավիթ Գասպարյանը: 

Լուսանկարը` Մեդիամաքս

Փետրվարի 16-ին, ժամը 12:00-ին նկարիչ-համադրող Սարգիս Հովհաննիսյանը երեխաներին կծանոթացնի լինոփորագրության (linocut) տեխնիկային՝ ներկայացնելով դրա հիմնական հնարքներն ու ստեղծագործական հնարավորությունները։ 

Լուսանկարը` Մեդիամաքս

Երեխաները սեփական ձեռքերով կփորագրեն և կտպագրեն պատկերները՝ տուն տանելով «Արարատյան մարդը» ցուցադրությունից ներշնչված իրենց ստեղծած աշխատանքները։

 

Բոլոր միջոցառումների մուտքն ազատ է:

 

Արա Թադեւոսյան

 

Լուսանկարները՝ Դավիթ Ղահրամանյանի

