ԵՔՀ գագաթնաժողովի պատճառով մայիսի 4-ը ոչ աշխատանքային կլինի

Երեւան: Մեդիամաքս: 2026 թվականի մայիսի 4-ը՝ երկուշաբթին, կլինի ոչ աշխատանքային. դրա փոխարեն աշխատանքային կհամարվի ապրիլի 18-ը` շաբաթ օրը:
Համապատասխան որոշումն ընդունվել է կառավարության այսօրվա նիստում։
Մայիսի 4-ին Հայաստանում կանցկացվի Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովը:
«Ակտիվորեն ներգրավված լինելով Եվրոպական քաղաքական համայնքում (ԵՔՀ) եւ կարեւոր դեր խաղալով տարածաշրջանային անվտանգության եւ համագործակցության հարցերում՝ Հայաստանը պատրաստվում է հյուրընկալել ԵՔՀ 8-րդ գագաթնաժողովը:
Հաշվի առնելով միջոցառման կարեւորությունն ու Հայաստանի համար աննախադեպ մասնակցության մակարդակը (նախատեսվում է մոտ 50 բարձրաստիճան պատվիրակության` երկրի կամ կառույցի ղեկավարի մակարդակով)՝ Երեւանի տրանսպորտի երթեւեկությունն արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով անհրաժեշտություն է առաջացել մայիսի 4-ի աշխատանքային օրը տեղափոխել»,- ասվում է նախագծի հիմնավորման մեջ։
