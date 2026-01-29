Կատարվել է հոգեհանգստյան կարգ հանուն Հայրենիքի նահատակվածների համար - Mediamax.am

Հունվար 29, 2026
Կատարվել է հոգեհանգստյան կարգ հանուն Հայրենիքի նահատակվածների համար


Երեւան: Մեդիամաքս: Հունվարի 27-ին՝ հանուն հայրենիքի զոհվածների հիշատակի և խոնարհումի օրը, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրագույն Պատրիարք և Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի հանդիսապետությամբ Միածնաէջ Մայր Տաճարում կատարվեց հոգեհանգստյան կարգ։

Եկեղեցականաց դասն ու ներկա հավատացյալ ժողովուրդն աղոթք բարձրացրեցին առ Աստված հանուն Հայրենիքի իրենց կյանքն ընծայաբերած քաջորդիների հոգիների խաղաղության ու հանգստության համար։

