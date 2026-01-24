Երեւանում բացվել է Հովհաննես Այվազովսկու մուլտիմեդիա ցուցադրությունը

Հունվարի 9-ին Երեւանում բացվել է «Ճամփորդություն Այվազովսկու արվեստում» մուլտիմեդիա ցուցադրությունը:
Հայաստանի նկարիչների միությունում (Աբովյան 16) ամեն օր ժամը 11:00-ից մինչեւ 21:00 այն ներկայացնում է հայազգի աշխարհահռչակ ծովանկարիչ Հովհաննես Այվազովսկու ստեղծագործությունները լույսի, ձայնի եւ շարժման համադրությամբ։
Լուսանկարը` Anima Exhibitions
Ցուցադրությունը ներկայացնում է Այվազովսկու շուրջ 300 ստեղծագործությունների անիմացիոն մեկնաբանություն՝ բացահայտելով ոչ միայն նրա գեղարվեստական լեզուն, այլեւ ստեղծագործությունների ստեղծման պատմությունները, հեղինակի կենսագրությունն ու գաղափարական աշխարհը։
Այցելուները հնարավորություն ունեն խորասուզվելու Այվազովսկու պատկերային աշխարհ՝ զգալու ծովի շարժումը, լույսի խաղը եւ տարերքի ուժը նոր, ժամանակակից ձեւաչափով։
Այվազովսկին համարվում է ծովանկարչության ամենախոշոր անուններից մեկը։ Նրա ստեղծագործական ժառանգությունը ներառում է շուրջ 6000 կտավ, որոնցում ծովը պատկերված է օրվա տարբեր ժամերին, տարվա բոլոր եղանակներին՝ երբեմն նուրբ քնարական, երբեմն՝ դրամատիկ ու պաթետիկ։
Նրա աշխատանքները միջազգային աճուրդներում վաճառվել են մինչեւ 2 միլիոն 125 հազար ԱՄՆ դոլարով։
510 քմ ցուցասրահը, 4 մետր բարձրությամբ էկրաններն ու տիեզերական ձայնային համակարգը այցելուներին մատուցում են ամբողջական ընկղմման փորձառություն։
43 րոպե տեւողությամբ ծրագրի ընթացքում նրանք իրենց զգում են «ներսում» այնպիսի հանրահայտ գործերի, ինչպիսիք են «Իններորդ ալիքը», «Ալիքների մեջ», «Նավարինի ծովամարտը»։ Տեխնիկական լուծումները թույլ են տալիս ոչ միայն դիտել, այլեւ ապրել Այվազովսկու ծովը՝ ալիքների ռիթմով, լուսնի անդրադարձով եւ փոթորկի լարվածությամբ։
Այվազովսկին այն արվեստագետներից է, ովքեր մտածում էին ջրով եւ լույսով։ Նրա ծովը պարզապես բնանկար չէ, այլ մարդու ներաշխարհի արտացոլում՝ վտանգի, փրկության եւ հույսի մասին։ Չնայած ստեղծագործել է Ռուսական կայսրության մշակութային միջավայրում՝ նա մշտապես ընդգծել է իր հայկական ինքնությունը եւ աջակցել հայկական համայնքներին ու նախաձեռնություններին։
Ցուցադրության կազմակերպիչ Anima Exhibitions-ը ստեղծվել է ժամանակակից արվեստը նոր ձեւաչափերով ներկայացնելու գաղափարից։
Կազմակերպության առաջին նախագիծը՝ «Ճամփորդություն արվեստում» մուլտիմեդիա ցուցադրությունը, որը ներկայացնում էր Վինսենթ Վան Գոգի եւ Գուստավ Կլիմտի ստեղծագործությունները լույսի, ձայնի եւ շարժման համադրությամբ, աննախադեպ հաջողություն ունեցավ Հայաստանում։
Ցուցադրության ընթացքում վաճառվեց ավելի քան 24 000 տոմս՝ այն դարձավ Հայաստանի պատմության մեջ ամենաշատ տոմս վաճառած արվեստի ցուցադրություններից մեկը։
Այս հաջողված փորձառության շարունակությունն է «Ճամփորդություն Այվազովսկու արվեստում» ցուցադրությունը, որը նույն տեխնիկական եւ գաղափարական բարձր նշաձողը փոխանցում է հայ մեծ ծովանկարչի ստեղծագործական աշխարհին՝ ներկայացնելով արվեստը որպես հիշվող փորձառություն։
Այվազովսկին 19-րդ դարի ամենահռչակավոր ծովանկարիչներից մեկն է։ Թեեւ նա մի անգամ ասել է, որ գեղանկարչությունը բնության խղճուկ վերարտադրությունն է, նրա ստեղծագործությունները վաղուց արդեն համարվում են գլուխգործոցներ։ Դրանք նայելիս ոչ միայն տեսնում ես ծովը, այլ զգում այն՝ իր ամբողջ վեհությամբ ու ուժգնությամբ․ փոթորիկների ահը, ալիքների լարվածությունը, մայրամուտների ջերմությունն ու լուսնի լռակյաց փայլը։
Anima Exhibitions-ի նպատակն է հայ հանդիսատեսին պարբերաբար հնարավորություն տալ արվեստին մոտենալ նոր՝ ժամանակակից եւ ապրելի ձեւաչափով։ «Վստահ ենք, որ առաջիկայում կկարողանանք տարեկան մեկից ավելի մուլտիմեդիա ցուցադրություն ներկայացնել՝ շարունակաբար ընդլայնելով մշակութային փորձառությունների շրջանակը Հայաստանում», - հայտնում են ընկերությունից:
Աշխատանքային օրերին տոմսի արժեքը կազմում է 3 500 դրամ, շաբաթ եւ կիրակի օրերին՝ 5 000 դրամ:
Տոմսը կարող եք գնել այս հղումով. https://anima.am/buy_ticket/:
Ցուցադրությունը կգործի մինչեւ ապրիլի 2-ը։
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք www.anima.am:
