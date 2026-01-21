Հունվարի 27-ը այսուհետ կլինի Հանուն հայրենիքի զոհվածների հիշատակի օր - Mediamax.am

Հունվար 21, 2026
Հունվարի 27-ը այսուհետ կլինի Հանուն հայրենիքի զոհվածների հիշատակի օր


Լուսանկարը` Դավիթ Հակոբյան


Երեւան: Մեդիամաքս: Հունվարի 27-ը կսահմանվի Հանուն հայրենիքի զոհվածների հիշատակի եւ խոնարհումի օր: Այն կլինի ոչ աշխատանքային:

Ազգային ժողովն այսօր երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունել է ««Հայաստանի Հանրապետության տոների եւ հիշատակի օրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը:

 

Նախագիծն ընդունվել է 69 կողմ, 15 դեմ ձայներով:

 

Օրինագծի հեղինակներն են ԱԺ պատգամավորներ Ռուբեն Ռուբինյանը եւ Գեղամ Նազարյանը: 

 

Օրենքն ուժի մեջ կմտնի ոչ թե պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 10-րդ օրը, այլ՝ անմիջապես: 

