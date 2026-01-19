Փաշինյանն ու Ալիեւն արժանացել են «Զայեդ» մրցանակի - Mediamax.am

Հունվար 19, 2026
Փաշինյանն ու Ալիեւն արժանացել են «Զայեդ» մրցանակի


Լուսանկարը` ՀՀ կառավարություն մամուլի ծառայություն


Երեւան: Մեդիամաքս: Մարդկային եղբայրության «Զայեդ» մրցանակն այսօր հայտարարել է 2026 թվականի մրցանակակիրներին:

Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ խաղաղության եւ միջպետական հարաբերությունների հաստատման համաձայնագիրն արժանացել է Մրցանակի հանձնաժողովի բարձր գնահատանքի՝ որպես երկու պետությունների կողմից իրականացվող խաղաղության, երկխոսության, հարաբերությունների կարգավորման եւ հակամարտության լուծման գործընթաց։ 

 

«Մրցանակն ընդգծում է, որ հաշտեցումը մեկանգամյա գործողություն չէ, այլ՝ շարունակական եւ հետեւողական ուղի»,- ասվում է կառավարության հաղորդագրությունում:

 

ՀՀ կառավարությունից հայտնել են, որ մրցանակը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին կհանձնվի փետրվարին Աբու Դաբիում։

 

Ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ՝ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիեւը նույնպես արժանացել է «Զայեդ» մրցանակի:

 

Trend. Ալիեւն ու Փաշինյանը քննարկել են համաձայնագրի նախաստորագրումը

Մեդիամաքսը նշում է որ 2025 թվականի հուլիսի 10-ին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները հանդիպել էին Աբու Դաբիում, որտեղ պայմանավորվել էին խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրման մասին: Այս տեղի ունեցավ մոտ մեկ ամիս անց Վաշինգտոնում՝ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ներկայությամբ:

