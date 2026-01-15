ՀՀ եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչները ստուգել են Երասխ-Սադարակ հատվածի վիճակը - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
Հունվար 15, 2026
297 դիտում

ՀՀ եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչները ստուգել են Երասխ-Սադարակ հատվածի վիճակը


Լուսանկարը` wikimedia.org


Երեւան։ Մեդիամաքս։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչներն այսօր Երասխ-Սադարակ երկաթուղային հատվածի ենթակառուցվածքի ընթացիկ վիճակի համատեղ զննում են իրականացրել:

«Զննման նպատակն էր գնահատել տվյալ երկաթուղային հատվածի տեխնիկական պիտանելիությունը հատուկ երկաթուղային շինարարական տեխնիկայի շարժի ապահովման համար՝ ենթակառուցվածքի վերականգնման համապատասխան համալիր միջոցառումներ իրականացնելու նպատակով։

 

Կատարված զննման շրջանակում կողմերը մտքեր են փոխանակել տվյալ հատվածում երկաթուղային ենթակառուցվածքի տեխնիկական վիճակի գնահատման հարցերի շուրջ»,- ասվում է ՀՀ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածնքերի նախարարության հաղորդագրությունում։

Կարծիքներ

Հարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում:




Լրահոս

Հասարակություն | Հունվար 15, 2026 17:38
ՀՀ եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչները ստուգել են Երասխ-Սադարակ հատվածի վիճակը

Քաղաքականություն | Հունվար 15, 2026 15:53
Փաշինյանը՝ TRIPP-ի, Իրանի մտահոգությունների եւ Ռուսաստանի որոշման մասին

Հայաստանն ու աշխարհը | Հունվար 15, 2026 10:45
Խաղաղությունը «շահույթի հետ կապող» TRIPP-ը՝ «նվաճում» եւ «հակակշիռ»
Մեր ընտրանին
Մեր մասին | Կապ | Օգտագործման կարգ  | Գովազդ
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2026