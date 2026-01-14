Երեւան: Մեդիամաքս: Փետրվարին Եպիսկոպոսաց ժողով կկազմակերպվի:
Որոշումն այդ մասին կայացվել է Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին Երկրորդի նախագահությամբ հունվարի 13-ին տեղի ունեցած Գերագույն հոգեւոր խորհրդի ժողովում։
Մայր Աթոռի տեղեկատվական համակարգից հայտնել են, որ Եկեղեցի-պետություն հարաբերությունների եւ ստեղծված իրավիճակի մասին զեկույցով հանդես է եկել ի.գ.դ. տիար Գեւորգ Դանիելյանը։
«Ընդգծվել է, որ Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն հուզող խնդիրները քննվում են եկեղեցական սահմանված կարգով համապատասխան կառույցներում ու առաջադրվում համարժեք լուծումներ։ Նշվել է, որ շրջանառվող «ներեկեղեցական հակադրությունների» թեզը արհեստածին է եւ նպատակ ունի օրինականացնել իշխանությունների ապօրինի միջամտությունը Եկեղեցու ներքին գործերին։
Արձանագրվել է նաեւ, որ 2025թ. մայիսի վերջից իշխանության նախաձեռնած հակաեկեղեցական արշավը ստացել է համակարգված բնույթ՝ ուղեկցվելով հակասահմանադրական գործողություններով, քրեական հետապնդումներով եւ հոգեւորականների նկատմամբ բռնաճնշումներով»,- ասվում է հաղորդագրությունում:
«ԳՀԽ-ն նաեւ իր մտահոգությունն է արտահայտել տասը եպիսկոպոսների որդեգրած պառակտիչ կեցվածքի, հանրային ելույթներում Մայր Աթոռի եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի հասցեին հնչեցրած զրպարտիչ հայտարարությունների ու մեղադրանքների առնչությամբ։ Ժողովականները խստորեն դատապարտել են եպիսկոպոսների միանալը վարչապետի կողմից նախաձեռնված եւ անթաքույց հովանավորվող «Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու բարենորոգման ծրագրին», ինչպես նաեւ ՏԻՄ ղեկավարների, իրավապահ եւ ուժային կառույցների ներգրավմամբ թեմակալ առաջնորդների կողմից եկեղեցականների նկատմամբ գործադրվող ապօրինի ճնշումներն ու սպառնալիքները։
Գերագույն հոգեւոր խորհուրդը հորդորել է հոգեւորականներին չտրվել հակաօրինական պարտադրանքներին եւ, հավատարիմ մնալով իրենց կոչմանը, առաջնորդվել բացառապես Հայոց Եկեղեցու կանոնական կարգով։
Քննարկելով առկա իրադրության հաղթահարման ուղիները՝ որոշվել է նախորդ տարեվերջին հրավիրված եւ ժամանակավորապես հետաձգված Եպիսկոպոսաց ժողովը եւ աղոթական առանձնացումը կազմակերպել փետրվար ամսվա ընթացքում»,- ասվում է Մայր Աթոռի հաղորդագրությունում:
