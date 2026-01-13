Մեկնարկում է «Քայլ դեպի տուն» ծրագրի հայտերի ընդունումը

Երեւան: Մեդիամաքս: ՀՀ սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակը մեկնարկում է սփյուռքահայ պատանիների «Քայլ դեպի տուն» 2026 թվականի ուսումնաճանաչողական ծրագրի հայտադիմումների ընդունումը:
Ծրագիրը հնարավորություն է ընձեռում սփյուռքի 13-18 տարեկան պատանիներին եւ երիտասարդներին երկու շաբաթ անցկացնել Հայաստանում, բացահայտել հայրենիքը եւ ամրապնդել ազգային ինքնությունը:
Ծրագիրը ներառում է հայոց լեզվի (արեւելահայերեն, արեւմտահայերեն), հայրենագիտության, ազգային երգի, պարի դասընթացներ, ճանաչողական այցելություններ Հայաստանի պատմամշակութային վայրեր, թանգարաններ, կրթական հաստատություններ, հանդիպումներ պետական, հասարակական, մշակույթի եւ արվեստի գործիչների հետ, մարզական եւ մշակութային միջոցառումներ:
«Քայլ դեպի տուն»-ն այս տարի կանցկացվի 5 փուլով՝ հունիսի 12-ից օգոստոսի 19-ը, եւ կընդունի 600 սփյուռքահայ պատանու:
Ծրագրի հայաստանյան մասի բոլոր ծախսերը հոգում է ՀՀ կառավարությունը:
Մասնակիցներն ինքնուրույն պետք է հոգան Հայաստան ժամանման եւ երկրից մեկնման տրանսպորտային ծախսերը, ձեռք բերեն երկշաբաթյա ճամփորդական ապահովագրություն:
Ծրագրի մասնակցության հայտադիմումների ընդունման վերջնաժամկետը փետրվարի 25-ն է:
Ծրագրի մանրամասներին ծանոթանալու եւ դիմելու համար անհրաժեշտ է այցելել այս հղումով http://diaspora.gov.am/hy/programs/24/qayl_depi_tun:
