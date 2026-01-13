Մեկնարկում է «Քայլ դեպի տուն» ծրագրի հայտերի ընդունումը - Mediamax.am

Հունվար 13, 2026
Մեկնարկում է «Քայլ դեպի տուն» ծրագրի հայտերի ընդունումը


Երեւան: Մեդիամաքս: ՀՀ սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակը մեկնարկում է սփյուռքահայ պատանիների «Քայլ դեպի տուն» 2026 թվականի ուսումնաճանաչողական ծրագրի հայտադիմումների ընդունումը: 

 

Ծրագիրը հնարավորություն է ընձեռում սփյուռքի 13-18 տարեկան պատանիներին եւ երիտասարդներին երկու շաբաթ անցկացնել Հայաստանում, բացահայտել հայրենիքը եւ ամրապնդել ազգային ինքնությունը: 

 

Ծրագիրը ներառում է հայոց լեզվի (արեւելահայերեն, արեւմտահայերեն), հայրենագիտության, ազգային երգի, պարի դասընթացներ, ճանաչողական այցելություններ Հայաստանի պատմամշակութային վայրեր, թանգարաններ, կրթական հաստատություններ, հանդիպումներ պետական, հասարակական, մշակույթի եւ արվեստի գործիչների հետ, մարզական եւ մշակութային միջոցառումներ:

 

«Քայլ դեպի տուն»-ն այս տարի կանցկացվի 5 փուլով՝ հունիսի 12-ից օգոստոսի 19-ը, եւ կընդունի 600 սփյուռքահայ պատանու: 

 

Ծրագրի հայաստանյան մասի բոլոր ծախսերը հոգում է ՀՀ կառավարությունը: 

 

Մասնակիցներն ինքնուրույն պետք է հոգան Հայաստան ժամանման եւ երկրից մեկնման տրանսպորտային ծախսերը, ձեռք բերեն երկշաբաթյա ճամփորդական ապահովագրություն: 

 

Ծրագրի մասնակցության հայտադիմումների ընդունման վերջնաժամկետը փետրվարի 25-ն է:

 

Ծրագրի մանրամասներին ծանոթանալու եւ դիմելու համար անհրաժեշտ է այցելել  այս հղումով http://diaspora.gov.am/hy/programs/24/qayl_depi_tun

