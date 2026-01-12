Ամփոփվել են «Փարաջանովը եւ նրա թանգարանը» թեստ-խաղերի արդյունքները

Երեւան: Մեդիամաքս: Մեդիամաքսն ամփոփել է «Փարաջանովը եւ նրա թանգարանը» 4 մասից բաղկացած մրցանակային թեստ-խաղերի արդյունքները:
Սերգեյ Փարաջանովի թանգարանի երկարամյա բարեկամ «Ջեյ Թի Այ Արմենիա»-ի հետ համագործակցությամբ կազմակերպված թեստ-խաղին կարելի էր մասնակցել 2025թ. դեկտեմբերի 6-ից դեկտեմբերի 26-ը ներառյալ:
«Փարաջանովը եւ նրա թանգարանը» թեստ-խաղը ունեցել է 41 գրանցված մասնակից:
Բոլոր 23 հարցերին ճիշտ չի պատասխանել ոչ մի մասնակից:
Երեք մասնակից՝ Տաթեւիկ Հարությունյանը, Քրիստինե Հակոբյանը եւ Արփինե Անդրեասյանը, ճիշտ են պատասխանել 21 հարցի եւ ճանաչվել են հաղթող:
Հունվարի 20-ին նրանք հատուկ անվանական էքսկուրսիա կունենան Սերգեյ Փարաջանովի թանգարանում եւ կհանդիպեն թանգարանի տնօրեն Անահիտ Միքայելյանի հետ:
Հաղթողները նաեւ թանգարանի հրատարակած գրքերից կստանան:
