Դեկտեմբեր 26, 2025
Գարեգին Բ. Հայ հոգեւորականը կոչված է ժողովրդին համախմբելու եկեղեցու շուրջ


Լուսանկարը` Մայր Աթոռի տեղեկատվական համակարգ


Երեւան: Մեդիամաքս: Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին Երկրորդն ասել է, որ բոլոր ժամանակներում եկեղեցին հանդիպել է տարբեր մարտահրավերների:

Մայր Աթոռից հայտնում են, որ այդ մասին նա ասել է Մայր Աթոռում սպասավորող, Գեւորգյան հոգեւոր ճեմարանի եւ նորընծա սարկավագների հետ հանդիպմանը:

 

«Հայոց Հովվապետը նկատեց, որ բոլոր ժամանակներում Եկեղեցին հանդիպել է տարբեր մարտահրավերների, որոնք հաղթահարվել են նվիրյալ եկեղեցականաց հանձնառու եւ անսակարկ ծառայութան շնորհիվ։ 

 

Այսօր էլ, ժամանակի նոր մարտահրավերներին ընդառաջ, հայ հոգեւորականը կոչված է հավատավոր իր ժողովրդին համախմբելու Եկեղեցու շուրջ, ավետարանի քարոզչությամբ առաջնորդելու դեպի խաղաղ հանգրվաններ», - ասված է Մայր Աթոռի հաղորդագրության մեջ:

